Lancering van slim, herbruikbaar beker-systeem voor ‘on the go’

Paardekooper en tech start-up PackBack introduceren een slim, technologisch herbruikbaar beker-systeem voor ‘on the go’. In combinatie met de 100% recyclebare Zero Waste Cup helpt dit gebruiksvriendelijke systeem de horeca eenvoudig een flinke stap te zetten naar circulair opereren. De integrale aanpak draagt bij aan het voorkomen van (zwerf-)afval rond koffiehoeken (bedrijfs-)kantines, stadions, pret- en vakantieparken en dierentuinen en het verlagen van CO2-uitstoot. Rotterdamse consumenten konden vanaf 1 juli als eerste het gemak van dit duurzame beker-systeem ervaren.

Voldoet aan nieuwe EU-wetgeving voor wegwerpplastic

De Zero Waste Cup en het bijbehorende circulaire poolsysteem sluiten volledig aan bij de duurzame groeiambitie van Koninklijke Paardekooper Group. Uniek is dat de beker door een gepatenteerd ontwerp weinig materiaal vraagt, goed isoleert en 100% recyclebaar is. Ook voldoet de beker aan de Single Use Plastics (SUP)-wetgeving, de nieuwe EU-regelgeving die plastic wegwerpproducten voor eenmalig gebruik vanaf 3 juli 2021 verbiedt. Piepschuim koffiebekers met deksel, plastic roerstaafjes en andere plastic producten voor eenmalig gebruiken mogen dan niet meer. Met dit unieke technologische concept maken Paardekooper en PackBack het ondernemers makkelijk om direct over te stappen op een duurzaam alternatief.

Vierde generatie en CMO Lyanne Paardekooper: “Nederlanders drinken elk jaar zo’n 225 miljoen koffies to-go¹. Dit integrale herbruikbare beker-systeem helpt ons en onze klanten om een flinke stap te zetten van lineair naar circulair ondernemen, een sterk wapen in de strijd tegen (zwerf-)afval, en CO2-uitstoot. Bij Paardekooper zien we hergebruik in combinatie met slimme systemen als de toekomst. Het systeem voor ‘on the go’ realiseren wij samen met de unieke technologie van circular tech start-up PackBack. Daarmee kunnen we de bekers met een QR-code makkelijk traceren in de keten en het terugbetalen van het statiegeld volledig digitaal faciliteren.”

Consument vraagt erom

Met het nieuwe concept helpen de twee initiatiefnemers horeca-ondernemers in te spelen op de vraag van consumenten. Zij zijn steeds vaker bereid om een extra stapje te doen voor een beter milieu en ze verwachten dat ondernemers hetzelfde doen. Door hun keuze voor de Zero Waste Cup en daarmee voor het circulaire poolsysteem laten consumenten hun vrienden, familie, collega’s en kennissen zien dat ze minder afval belangrijk vinden, zonder dat het hen extra moeite of geld kost.

Start in Rotterdam

De Zero Waste Cup is vanaf 1 juli verkrijgbaar bij zes koffiezaken in Rotterdam: Picknick Rotterdam, Parqiet, Sajoer, Bertmans, Holy Ravioli en SLA. Paardekooper en PackBack voorzien de ondernemers achter deze zaken van de nodige voorraad herbruikbare bekers. De deelnemende horeca is herkenbaar aan speciaal ontworpen posters op de deur of winkelruit. Na de Maasstad zal de Zero Waste Cup de rest van Nederland veroveren. Beide initiatiefnemers streven ernaar dat de herbruikbare beker de standaard wordt in de horeca, de koffiehoek en (bedrijfs-)kantine, stadions, pret- en vakantieparken en dierentuinen in heel Nederland.

Kijk op de website om te zien hoe het herbruikbare beker-systeem werkt.

De deelnemende horeca is herkenbaar aan speciaal ontworpen posters op de deur of winkelruit: