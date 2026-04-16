Allego, het toonaangevende Europese openbare laadnetwerk, heeft Slim Laden in de nacht gelanceerd op 4.500 laadpunten in Nederland. Ontwikkeld met de technologie van Deftpower, beloont de oplossing EV-rijders met cashback voor deelname aan netbewust laden en verschuift daarmee 70% van het laadverbruik vanuit de avondpiek naar momenten met lagere netbelasting.

Emiel van Steenselen, Head of Network Development Netherlands bij Allego, licht het concept toe: “Met Slim Laden introduceren we een manier om rijders te belonen voor flexibiliteit. Door ons te richten op nachtelijke sessies, die van nature lang zijn en starten tijdens de avondpiek, kunnen we de vraag verschuiven naar momenten met lagere energieconsumptie, zonder enige impact op de laadervaring en met behoud van de beschikbaarheid van laadpunten overdag.”

Slim Laden is beschikbaar op meer dan 4.500 AC-laadpunten van Allego. Rijders met een verbonden voertuig kunnen vanaf 18:00 gebruikmaken van Slim Laden via de Allego-app of andere deelnemende apps. Zij ontvangen tot 5% van hun laadkosten terug als cashback, uit te betalen naar een bankrekening of als laadtegoed voor toekomstige sessies.

Jacob van Zonneveld, CEO van Deftpower, onderstreept de rol van deelname door gebruikers bij het creëren van flexibiliteit: “Door rijders te belonen met cashback kunnen we zowel consumenten als zakelijke rijders laten deelnemen aan netbewust laden. De keuze van Allego om gebruikersprikkels centraal te stellen in deze uitrol is een sterk voorbeeld dat de gebruiker vooropstellen precies de aanpak is die de transitie naar een slimmer en flexibeler elektriciteitsnet zal versnellen.”

Slim Laden met cashback is ontworpen om de laadervaring transparanter te maken door rijders inzicht in kosten en volledige controle over hun laadsessie te geven. Het initiatief combineert lagere energieprijzen ’s nachts met verbeterde bezetting van laadpunten en gecoördineerde sturing van de netbelasting. Door deze elementen op elkaar af te stemmen pakt Allego de voornaamste uitdagingen in openbaar laden tegelijk aan: betere betaalbaarheid, hogere beschikbaarheid en een efficiënter energiesysteem.

Van Steenselen besluit: “Een effectief openbaar laadsysteem begint met de infrastructuur die er al staat slimmer te benutten. Nu het aantal EV’s op de weg blijft groeien, is het verbeteren van de inzetbaarheid van bestaande laadpunten essentieel. Daarom geloven we dat het belonen van flexibiliteit een cruciale stap is om ervoor te zorgen dat onze laadpunten rijders blijven bedienen, waar en wanneer ze ook willen laden.”

Na de eerste uitrol in Nederland is Allego van plan Slim Laden uit te breiden naar circa 9.000 laadpunten en het model door te trekken naar België, waarmee het beloningsmodel dieper wordt verankerd in zijn Europese netwerk.