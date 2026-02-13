Een idee dat ontstond in het Geleense Indonesische afhaalrestaurant Toko Bopp groeit uit tot een breed gedragen innovatieproject binnen de gemeente Sittard-Geleen. Initiatiefnemer en eigenaar Joey Jay Bol wil met een herbruikbaar afhaalbakje een concreet alternatief bieden voor wegwerpverpakkingen in de horeca.

Dagelijks worden in de horeca duizenden verpakkingen na eenmalig gebruik weggegooid. Alleen al bij Toko Bopp worden jaarlijks circa 50.000 afhaalbakjes gebruikt. Ondanks het gebruik van duurzame materialen belanden deze na één keer gebruiken alsnog bij het afval. Het idee voor een herbruikbaar bakje ontstond toen een klant haar afhaalbakje schoon terugbracht met de vraag of het opnieuw gebruikt kon worden. Dat moment vormde de aanleiding om te onderzoeken of een circulair systeem haalbaar is.

Het project wordt inmiddels uitgewerkt in samenwerking met Stadslabs Sittard-Geleen, het innovatie-initiatief CHILL op de Chemelot Campus, Syschemiq en studenten van Zuyd Hogeschool. Zij onderzoeken consumentengedrag, haalbaarheid en voedselveiligheid. Daarnaast wordt gekeken naar praktische toepasbaarheid voor horecaondernemers binnen de gemeente.

Bijzonder is dat studenten van de filmacademie het volledige traject volgen. Zij brengen het proces van idee tot ontwikkeling in beeld en werken aan een documentaire over het project. Daarmee wordt niet alleen de technische en praktische kant vastgelegd, maar ook het verhaal achter het initiatief en de samenwerking binnen de regio.

Het initiatief heeft in korte tijd veel positieve reacties ontvangen. Klanten, collega-ondernemers, onderwijsinstellingen, industrie en lokale overheid tonen interesse en betrokkenheid. Deze brede steun onderstreept dat er binnen Sittard-Geleen behoefte is aan concrete en werkbare oplossingen op het gebied van duurzaamheid.

De ambitie is om te komen tot een prototype en een pilotfase waarin het systeem in de praktijk wordt getest. Op langere termijn is het doel om het Geleense bakje breder beschikbaar te maken voor horecaondernemers.

Het project laat zien hoe een lokaal idee kan uitgroeien tot samenwerking tussen ondernemer, onderwijs, industrie en kennispartners. Daarmee sluit het aan bij de ambitie om innovatie en duurzaamheid binnen de regio verder te versterken.