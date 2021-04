Lancering nieuwe brochure: A circular economy for plastics

Op 12 april 2021 verscheen de internationale brochure over de Nederlandse circulaire plasticsector ‘A circular economy for plastics; Let’s turn challenges into opportunities’. Met deze brochure brengen TNO en Holland Circular Hotspot hun inzichten en oplossingen naar een internationaal niveau en delen ze actuele best practices.

Tijdens het WCEF+Climate pre-event ‘Circular Climate Booster’, is de brochure door Marinke Wijngaard, managing director Circulaire economie & Milieu TNO officieel overhandigd aan Stientje van Veldhoven, Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.