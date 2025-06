Tijdens Greentech 2025 lanceert een collectief van visionairs het manifest De Eerste Duurzame Generatie: een pleidooi voor een nieuw duurzaamheidsnarratief. Met dit manifest wil het collectief een breder debat aanmoedigen over hoe duurzaamheid eruit kan zien als technologie, vooruitgang en lef daarin een hoofdrol spelen. “Wij zijn de eerste generatie die én de mens én de planeet kan laten floreren,” aldus Margriet Looije, een van de initiatiefnemers.

Waarom dit manifest?

Het heersende, dominante duurzaamheidsframe legt de nadruk op kleinschaligheid, soberheid en ‘in harmonie met de natuur’. Maar wat als het wel mogelijk is om welvaart en duurzaamheid samen te laten gaan? Wat als we met technologie 10 miljard mensen overvloedig kunnen voeden op weinig gronden, om ruimte vrij te maken voor de natuur. Wat als we met innovatie rijker kunnen worden, terwijl we tegelijkertijd een schonere en mooiere planeet aan onze kinderen doorgeven. De groep vindt dat het tijd is voor een nieuw, aanvullend narratief. Eén dat ruimte biedt aan innovatie, vertrouwen in technologie en het vermogen van mensen om verantwoordelijkheid te nemen.

Greentech 2025: het vanzelfsprekende podium

De keuze voor Greentech 2025 als lanceermoment is geen toeval. Deze internationale vakbeurs voor tuinbouwtechnologie is dé plek waar innovaties samenkomen en de toekomst van voedselproductie wordt vormgegeven en besproken. Hier wordt het manifest aan een publiek van visionairs, beleidsmakers en ondernemers gepresenteerd die samen het volgende hoofdstuk in duurzame landbouw willen schrijven. De presentatie vindt plaats op woensdag 11 juni van 15:50 tot 16:30 op de Vision Stage.

Over de groep initiatiefnemers

Het manifest is een initiatief van een vooruitstrevend gezelschap uit de tuinbouw. De leden delen een gezamenlijke missie: de beeldvorming rondom hoogproductieve landbouw kantelen en zichtbaar maken dat technologie, efficiëntie en duurzaamheid samen kunnen gaan en kunnen bijdragen aan échte vooruitgang voor de maatschappij.

De initiatiefnemers zijn: