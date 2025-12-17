Op 11 december 2025 vond in de gloednieuwe flagshipstore van ASN Bank in Utrecht de introductieworkshop De toekomst is van iedereen plaats. Zo’n veertig deelnemers, afkomstig van circa dertig maatschappelijke organisaties, kwamen bijeen rond één centrale vraag: hoe bouwen we samen aan een toekomstverhaal dat hoop geeft, richting biedt en daadwerkelijk tot verandering leidt? Aanleiding voor de bijeenkomst was de presentatie van het manifest De toekomst is van iedereen, geïntroduceerd door initiatiefnemers Niko Roorda en Michael Renssen. Het manifest is een pleidooi voor verbeeldingskracht, dialoog en langetermijndenken als antwoord op de maatschappelijke impasse rond duurzame ontwikkeling. Volgens de auteurs ontbreekt het niet aan urgentie of betrokkenheid, maar aan een gedeeld, positief toekomstverhaal dat mensen verbindt in plaats van verlamt.

Dromen als startpunt voor verandering

In zijn opening nodigde Niko Roorda de aanwezigen uit om voorbij de waan van de dag te kijken en te dromen over de wereld die we onze kinderen en achterkleinkinderen willen nalaten, tot wel zeven generaties vooruit. “Juist in tijden van onzekerheid is blijven dromen geen luxe, maar een noodzaak,” aldus Roorda. “Wie het vermogen om te verbeelden opgeeft, geeft uiteindelijk ook de mogelijkheid tot echte verandering uit handen.” Niet vanuit angst of tekort, maar vanuit verbeelding. Die gezamenlijke toekomstdromen vormen volgens hem het beginpunt om via ‘backcasting’ te werken aan intrinsiek duurzame keuzes in het heden. De bijeenkomst werd expliciet neergezet als het begin van een nooit eindigende maatschappelijke dialoog, geen afgerond project met een vast eindpunt.

De sfeer tijdens de workshop was open, energiek en betrokken. Verschillende perspectieven werden niet gladgestreken, maar juist gewaardeerd als bron van kracht. De aanwezigen benadrukten het belang van samenwerking, het verbinden van bestaande initiatieven en het benutten van elkaars expertise, zowel regionaal als nationaal en internationaal.

Een ander verhaal in media en samenleving

Michael Renssen bouwde voort op deze droom door in te gaan op de vraag hoe zo’n toekomstverhaal de samenleving kan bereiken. “We leven in een tijd waarin duurzame ontwikkeling in media en politiek vaak wordt geframed als naïef of radicaal,” stelde Renssen. “Terwijl het besef dat verandering nodig is juist breed leeft. Met een eerlijk, positief en vasthoudend verhaal kunnen we dat dominante beeld kantelen.” Hij schetste het spanningsveld tussen het dominante, vaak negatieve discours over duurzaamheid in politiek en media en het brede maatschappelijke besef dat ingrijpende verandering noodzakelijk is. Zijn pleidooi: alleen met een authentiek, positief en vasthoudend communicatieverhaal kan dat beeld kantelen. Niet door polarisatie, maar door mensen te verleiden, te betrekken en serieus te nemen. De kernboodschap die tijdens de bijeenkomst steeds terugkeerde: de toekomst is van iedereen. Renssen: “Dit gaat niet over één beweging, één organisatie of één gelijk. Het gaat over samen richting geven aan de toekomst die we delen.”

Dagvoorzitter Jeroen Naaijkens plaatste het geheel in een bredere context van scenario- en toekomstdenken. Hij wees op de risico’s van kortetermijnfocus en benadrukte het belang van verbeelding als noodzakelijke eerste stap richting structurele verandering.

Brede coalitie en vervolg

Onder de deelnemers bevonden zich onder meer klimaatburgemeesters, maatschappelijke organisaties, veranderaars, verbinders en vertegenwoordigers van onder andere ASN Bank, Politie Nederland, Stichting Klimaatgesprekken, Grootouders voor het Klimaat en diverse transitie- en duurzaamheidsnetwerken. Aan het einde van de middag vulden deelnemers intentieverklaringen in, als uitnodiging om vanuit hun eigen rol en netwerk bij te dragen aan het vervolg.

De initiatiefnemers werken de komende maanden toe naar de vorming van een stuurgroep en de organisatie van vervolgbijeenkomsten in het voorjaar van 2026. Doel is te komen tot een brede, inclusieve droomdialoog die dwars door organisaties en sectoren heen loopt en ruimte biedt aan iedereen die wil bijdragen.

De toekomst staat niet vast. Maar één ding is duidelijk: zij is van ons allemaal.

Het Manifest wordt binnenkort als publicatie uitgegeven. Meer informatie en een synopsis van het manifest is al wel hier te lezen.