De markt voor elektrisch rijden groeit explosief, maar één kans blijft verrassend vaak onbenut. Bedrijven met laadpalen hebben namelijk recht op waardevolle laadcredits – emissiereductie-eenheden (ERE’s) – maar weten deze vaak niet te verzilveren. De ondernemende broers achter felyx, bekend van de groene deelscooters en de betaalapp Cino, breken deze onzichtbare markt nu open. Met hun nieuwe startup Voltico maken ze het voor elk bedrijf eenvoudig, betrouwbaar en volledig geautomatiseerd om geld te verdienen aan hun laadpalen. Hoe? Hun software zet onbenutte laadcredits om in een directe financiële beloning, terwijl brandstofleveranciers deze CO₂-credits nodig hebben om aan wettelijke klimaatverplichtingen te voldoen. Zo ontstaat een transparante markt die de overstap naar elektrisch rijden versnelt. Deze maand ontving Voltico een investering van €1 miljoen om die missie te versnellen.

Bedrijven krijgen betaald voor doing good en vervuilers betalen de rekening

De Nederlandse laadinfrastructuur groeit in razend tempo: inmiddels staan er bijna 1 miljoen laadpunten en komen er dagelijks tientallen bij. Toch laten bedrijven met meerdere laadpalen een groot deel van hun potentiële opbrengst liggen. Voor elke geladen kilowattuur hebben zij recht op Emissie Reductie Eenheden (ERE’s): digitale bewijzen van CO₂-reductie die dankzij Europese wetgeving verplicht worden ingekocht door brandstofleveranciers. Zo ontstaat een systeem waarin bedrijven die bijdragen aan schoon vervoer worden beloond, terwijl de grootste vervuilers hiervoor betalen. Voltico maakt als inboekdienstverlener deze nog jonge en complexe markt eindelijk toegankelijk: met volledig geautomatiseerde fintech-software kunnen bedrijven hun laadcredits eenvoudig en betrouwbaar verzilveren.

Maarten Poot, medeoprichter Voltico, over hun missie: “Het klinkt misschien gek, maar ons ultieme doel is dat Voltico op een dag niet meer nodig is. Tot die tijd maken we een regeling toegankelijk waarbij de vervuiler betaalt en de lader profiteert. Daarmee bieden we bedrijven een concrete manier om een deel van hun investeringen in elektrisch rijden slim terug te verdienen, terwijl ze tegelijkertijd bijdragen aan de energietransitie.”

Fintech software zorgt voor betrouwbaarheid in de emissiemarkt

Het inboeken van deze laadcredits gebeurt al op kleine schaal in Nederland, maar het verhandelen op een effectieve manier staat nog in de kinderschoenen. Precies in dat gat springt Voltico. Met software gebaseerd op principes uit de fintechwereld nemen ze veel administratief werk uit handen en maken ze het verzilveren van emissiecredits transparant. Het systeem controleert automatisch of de gegevens kloppen en heeft ingebouwde audits waardoor bedrijven geen dure externe controles meer uit hoeven te laten voeren.

Edward Poot, medeoprichter van Voltico: “Op dit moment doen veel bedrijven hun emissiecredit administratie nog in Excel. Dat is enorm foutgevoelig en totaal niet schaalbaar. Daarom hebben we software ontwikkeld die het hele proces automatiseert, controleert en betrouwbaar maakt. Geen tijdrovende, foutgevoelige administratie of dure audits meer. Zo kunnen bijvoorbeeld ook MKB’ers nu makkelijker meedoen zonder zich door ingewikkelde regels heen te hoeven worstelen.”

Vliegende start voor 2026

De greentech startup heeft al tientallen klanten aan zich verbonden zoals de KNVB, Crisp, Colruyt Group en Best Trucks. Dankzij een investering van 1 miljoen euro, afkomstig van drie angel investeerders, waaronder Vincent Ruijter, oprichter van energie technologiebedrijf iwell, Graduate Ventures, Innovatiefonds Noord-Holland en het Dutch Operator Fund, kan Voltico deze technologie opschalen en toegankelijk maken voor bedrijven met 10 laadpalen of meer.

Wat zijn ERE’s (laadcredits)?

ERE’s zijn digitale waarde-eenheden die voortkomen uit Europese wetgeving (RED III), die voorschrijft dat alle EU-lidstaten hun transportsector moeten vergroenen. Brandstofleveranciers zijn daardoor verplicht om aan te tonen dat een groeiend aandeel hernieuwbare energie wordt gebruikt om van A naar B te komen, via eigen of ingekochte ERE’s.

Bedrijven met laadpalen kunnen deze credits vrijwillig claimen wanneer en via een inboekdienstverlener zoals Voltico verkopen op de markt. Zo ontstaat een financieel voordeel dat bedrijven stimuleert om meer laadpunten te plaatsen, een belangrijke motor achter de versnelde uitrol van elektrisch rijden in Nederland en de rest van Europa. De prijs van ERE’s (toen nog HBE’s) liep in 2025 al op van €0,07 naar €0,12 per geladen kWh. Door de nieuwe regelgeving wordt verwacht dat dit in 2026 potentieel zal stijgen. Dit betekent dat een bedrijf een paar honderd euro per laadpaal per jaar kan ontvangen. Voor snellaadpalen kan zelfs een veelvoud worden verdiend.

Foto: Edward en Maarten Poot, oprichters Voltico