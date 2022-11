Kalfjes bij de koe: het is een veelbesproken onderwerp. Gerjo Koskamp heeft hier al jaren ervaring mee. Dat het ten koste gaat van de melk die hij aan consumenten kan leveren is maar al te duidelijk. Kaas maken is voor boerderij Ruimzicht een middel om met minder koeien toch extra inkomsten te genereren. De consument helpt de boer door een kaasabonnement af te sluiten en ontvangt zo’n kaaspakketje door de brievenbus op ieder adres in Nederland.

Met minder vee toch blijven boeren

In 1996 besloot derde generatie boer Gerjo Koskamp duurzaam te gaan boeren. Zo stopte hij onder andere met het gebruik van kunstmest, gaf zijn dieren geen antibiotica meer en laat hij de kalfjes 3 maanden bij de moeder. Om voldoende inkomsten te genereren bestaat de boerderij inmiddels uit een veehouderij, tuinderij en zorgboerderij. Bovendien is er een eigen kaasmakerij waar de boerin zelf de kaas maakt die verkocht wordt via de boerderijwinkel, maar ook op de wekelijkse markt in het nabijgelegen Doetinchem.

Eerlijke Kaas door de brievenbus

Om ook ver buiten Hall (Gelderland) de kazen te kunnen (ver)kopen is een samenwerking met De Firma Kaas – Eerlijke Kaas gestart. Door middel van een kaas-jaarabonnement kan iedere kaasliefhebber, in het hele land, genieten van de bergkaas, op tweewekelijkse of maandelijkse basis. De kaas wordt in een speciaal op maat gemaakt doosje, dat door de brievenbus past, geleverd. Het doel van de cheese-funding is minimaal tweehonderd Eerlijke Kaas fans te vinden. Want meer abonnementen betekent meer inkomsten en middelen voor de boer die verder wil verduurzamen. Bovendien wordt twee derde van de winst van De Firma Kaas – Eerlijke Kaas ingezet om boeren bij deze missie te helpen.

Transitiemaker

De Firma Kaas – Eerlijke Kaas is een initiatief van Johannes Regelink, transitie maker. Johannes wacht niet op ander beleid, de overheid, de provincie of een bank maar helpt met zijn kennis boeren die willen verduurzamen aan nieuwe vormen van inkomsten en heeft met burger boerderij de Patrijs laten zien hoe dat mogelijk is door ruim 1 miljoen euro via geïnteresseerde consumenten te crowdfunden. De verkoop van kaas door de brievenbus op abonnementsbasis is één van de andere inkomstenbronnen voor boeren.

Lancering eerste Ruimzicht bergkaas

Zaterdag 19 november nam prof.dr.ir. IJM (Imke) de Boer, Hoogleraar Dieren & Duurzame Voedselsystemen aan de Wageningen University & Research, het eerste stukje bergkaas in ontvangst. Haar team levert een bijdrage aan onderzoek naar een duurzaam voedselsysteem voor de toekomst.

De bergkazen zijn vanaf heden verkrijgbaar via De Firma Kaas – Eerlijke Kaas