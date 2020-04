Lancering Jonge Klimaatpanel: jongeren krijgen inspraak in klimaatbeleid

De Jonge Klimaatbeweging lanceert vandaag het Jonge Klimaatpanel. Via het panel geven jongeren hun mening over duurzaamheid en klimaatbeleid. ‘De frisse blik van jongeren is hard nodig voor de overgang naar een duurzame toekomst’, aldus Werner Schouten, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. ‘Met het panel laten we de jongerenstem luider klinken in de politiek en krijgen jongeren écht inspraak in klimaatbeleid.’

Het Jonge Klimaatpanel moet een representatief beeld geven van de visie van jongeren op een duurzame toekomst. Iedere jongere, student of young professional tussen de 18 en 32 jaar kan zich aanmelden. Kennis van duurzaamheid is geen vereiste voor deelname aan het panel. ‘Elke jongere is verschillend en ieder van hen heeft weer andere ideeën. Door deze diverse ideeën te bundelen bouwen we aan goed klimaatbeleid voor ons allemaal.’

De stem van jongeren is heel belangrijk in het klimaatdebat volgens Schouten. ‘De klimaatplannen van nu zijn de realiteit van morgen. We moeten nu duurzame plannen maken voor de komende tientallen jaren over hoe we bijvoorbeeld op een duurzame manier willen wonen, reizen en eten. Jongeren moeten het langst met deze keuzes leven, dus is het van groot belang dat de ideeën van jongeren voor een duurzame toekomst worden meegenomen.’

De Jonge Klimaatbeweging zorgt ervoor dat de jongerenstem uit het panel wordt gehoord in Den Haag. Zo neemt de jongerenorganisatie de inzichten uit het panel onder andere mee in aanloop naar de verkiezingen. Eerder heeft de stichting de stem van de jongeren vertegenwoordigd aan de tafels van het Klimaatakkoord en in samenwerkingen met ministeries.