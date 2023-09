Maar liefst 1 op de 5 jongeren ervaart stress als ze aan het klimaat denken. Zij voelen zich vaak angstig, moedeloos en machteloos. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van Milieudefensie Jong.

Klimaatstress voor het eerst onderzocht

Dit is het eerste serieuze onderzoek naar klimaatstress. Er doen wel allerlei verhalen de ronde, maar nu zijn er voor het eerst feiten. Een overzicht van de gevoelens bij jongeren tussen de 16 en 30 jaar die uit het onderzoek naar voren komen:

9 op de 10 jongeren ervaart negatieve gevoelens die worden veroorzaakt door de klimaatcrisis;

1 op de 5 ervaart stress;

70% maakt zich zorgen over klimaatverandering;

75% voelt zich wel eens machteloos;

25% vermijdt klimaatnieuws en twijfelt over kinderen krijgen.

Die cijfers liegen er niet om. Al zijn de resultaten niet verrassend, want met name jongeren krijgen met de gevolgen van de klimaatcrisis te maken.

Winnie Oussoren (20), voorzitter van Milieudefensie Jong vindt de resultaten pijnlijk: “Overal om me heen zie ik leeftijdsgenoten die zich zorgen maken en zich ongelukkig voelen door klimaatstress. Deze cijfers zijn geen verrassing, toch doet het pijn om te zien hoe groot dit probleem is. We waren al een pechgeneratie door het leenstelsel en nu ook een stressgeneratie.”

Actievoeren helpt

Van de jongeren tussen 16 en 30 jaar die klimaatstress ervaren, vindt driekwart dat de politiek en het bedrijfsleven veel te weinig doen om de klimaatcrisis op te lossen. Daardoor is het vertrouwen in de politiek onder jongeren nog lager dan onder ouderen.

2 op de 5 jongeren wil in actie komen voor het klimaat, maar weet niet zo goed hoe. Zelf zegt Winnie daarover: “Ik ben al sinds mijn 16de actief in de klimaatbeweging, omdat ik van jongs af aan klimaatstress ervaar. Actievoeren helpt mij. Ik hoop dat andere jongeren de klimaatbeweging en Milieudefensie Jong weten te vinden, want samen kunnen we een hoop bereiken.”