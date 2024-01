Havenbedrijf Rotterdam heeft vandaag samen met Truckparkings Rotterdam Exploitatie (TRE) het eerste laadplein voor elektrische vrachtwagens geopend in de haven. Maar liefst 8 elektrische vrachtwagens kunnen vanaf nu tegelijkertijd op de truckparking Bodaanweg in de Waalhaven laden.

Verduurzaming van wegvervoer is een belangrijke stap op weg naar CO2-neutraal goederentransport en draagt bij aan een schonere leefomgeving. Uit onderzoek blijkt dat circa 70% van de containerritten over de weg binnen de regio blijft. Elektrische vrachtwagens zijn bij uitstek geschikt voor verduurzaming van ritten over deze relatief korte afstanden.

TRE heeft daarom met Havenbedrijf Rotterdam op de truckparking de eerste 5 laadpalen geplaatst waar in totaal 8 elektrische vrachtwagens terecht kunnen. De truckparkings zijn ingericht op een veilig en comfortabel verblijf en er is 24/7 toezicht op parkeer- en laadplaatsen. Reserveren is voor het laden nog niet nodig, E-trucks kunnen zich direct melden bij de intercom van de inrit. E-trucks zijn geen parkeertarief verschuldigd maar kunnen van alle faciliteiten van de beveiligde truckparking gebruik maken.

Het project in de Waalhaven is gerealiseerd in samenwerking met ABB E-mobility, Batenburg Techniek, KWS Infra, Stedin en VARO Energy, dat de exploitatie van de laadpalen verzorgt voor TRE. Het initiatief is daarnaast onderdeel van het kennisprogramma Living Lab Heavy Duty Laadpleinen van Rijkswaterstaat.

Vincent Karremans, Wethouder Handhaving, Buitenruimte en Mobiliteit van de Gemeente Rotterdam: “Hoe meer stille, schone en duurzame vrachtwagens er in de stad en de haven rondrijden, hoe beter het is. Met dit laadplein zetten we weer een mooie stap vooruit in de verduurzaming van het vrachtwagenpark en maken we Rotterdam weer een stukje leefbaarder.”

Boudewijn Siemons, CEO a.i. & COO van Havenbedrijf Rotterdam: “Duurzame logistiek is een belangrijke pijler van onze strategie voor een toekomstbestendige haven met netto nul CO2-emissies. Door laadinfrastructuur aan te bieden voor vrachtwagens kan de transportsector verder verduurzamen. Elektrisch vrachtvervoer draagt daarnaast direct bij aan een betere luchtkwaliteit in de haven.”

Ton Barten, Directeur van TRE: “Vervoerders kunnen slimme combinaties inplannen door bijvoorbeeld hun vrachtwagen op te laden terwijl chauffeurs voor de verplichte rust op de truckparking verblijven. Comfortabel, veilig en gemakkelijk overstappen op duurzaam transport zonder tijdsverlies. Dit maakt de weg vrij voor vervoerders om te verduurzamen en te investeren in een elektrisch wagenpark.”

Laadpalen belangrijk vliegwiel voor verduurzaming van transport

Uit een TNO-studie van januari 2022 in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam blijkt dat er in 2030 circa 2.000 elektrische vrachtwagens in het havengebied verwacht kunnen worden. Hiervoor zijn ongeveer 50 laadpalen nodig.

In 2021 namen bedrijven als Innocent Drinks en Royal Den Hartogh Logistics al de eerste 50-tons elektrische vrachtwagens in gebruik in Rotterdam en in 2022 plaatste DFDS een order voor meer dan 125 e-trucks in Europa, waarvan een deel ook in Rotterdam ingezet wordt. Naast elektrificatie zal ook waterstof een rol spelen in duurzaam vervoer.

Foto: Boudewijn Siemons en Vincent Karremans. Foto: Kelly Alexandre