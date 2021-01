Kvik steekt Deense design keukens in nieuw gerecycled jasje

Dit voorjaar introduceert de Deense keukenfabrikant Kvik haar tijdloze keukenontwerpen Mano en Tinta in een nieuw duurzaam jasje en in een gloednieuwe stijlvolle donkergrijze kleur. In de keukens wordt gebruikt gemaakt van gerecyclede petfolie en gecertificeerd hout uit duurzaam bosbeheer. Maar niet alleen de Mano en Tinta worden door Kvik onder handen genomen. Vanaf nu gebruikt Kvik alleen nog maar gerecyclede petflessen voor de beschermende folielaag om alle keukenkasten. Bij de productie van nieuwe keukens worden duurzame en zoveel mogelijk gerecyclede materialen gebruikt. Deze stappen moeten bijdragen aan de grotere ambitie van Kvik om in 2022 volledig CO2 neutraal te zijn. Hiermee zet de keukenfabrikant mooie stappen richting de verduurzaming van de keukenbranche.

Goed doordachte oplossingen moeten niet alleen tijdloos en functioneel zijn volgens Claus Johnsen, head of design bij Kvik, maar ook rekening houden met toekomstige generaties. ‘We willen milieubewuste keuzes maken als het gaat om ons energieverbruik, de wijze van transport en de keuze in materialen. Zo willen we volgend jaar zo’n 10,5 miljoen plastic flesjes gebruiken die anders gewoon afval zouden zijn. Niet alleen willen we de nieuwe keukendesigns verduurzamen, maar ook de keukens die we al in ons assortiment hebben. Hopelijk zetten we hiermee een inspirerende standaard voor de rest van de industrie.’

MANO – klassiek Deens design

De Mano keuken is al meer dan twintig jaar de bestverkochte keuken van Kvik. Deze keuken is het prototype van Deens design op zijn best en combineert eenvoud, strakke lijnen en organische materialen. Voorheen was Mano verkrijgbaar in zwart en wit, vanaf maart 2021 is de keuken ook beschikbaar in luxueus donkergrijs. Alle drie de keukens bestaan uit gecertificeerd hout, de kastfolies van de grijze en witte variant zijn gemaakt van gerecyclede PET-flessen en de zwart variant van eikenfineer.

TINTA – de minimalistische uitstraling

Niet alleen de productiewijze van de Tinta keuken is fraai en groener dan ooit. De keuken is ook van buiten strak, modern en elegant. Het design van Tinta geeft een gevoel van harmonie en rust. De keuken is dit voorjaar niet alleen in het wit te verkrijgen, maar ook in het donkergrijs. Het bijzondere aan de Tinta is dat de lijnen tussen de lades kunnen worden aangepast in tien verschillende kleuren. Je kiest zelf welke lijnen in jouw keuken benadrukt moeten worden. Zo creëer je je eigen persoonlijke Tinta keuken. Behoud een rustige uitstraling of doorbreek de harmonie, de keuze is aan jou.