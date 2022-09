Kruidvat en Trekpleister stoppen vanaf volgende week met de verkoop van plastic wegwerptasjes. In plaats daarvan roepen de winkelketens klanten op om vooral zelf een tas mee te nemen. Klanten die toch een tas willen hebben, kunnen vanaf volgende week een duurzamere tas kopen. Deze ‘shopper’ wordt gemaakt van onder meer 90 procent gerecycled plastic. Een deel daarvan is ‘ocean waste’, plastic dat uit de zee is opgevist. De maatregel scheelt de drogisterijketens jaarlijks 15 miljoen plastic tasjes, oftewel twee vrachtwagens vol wegwerptassen.

“Met de oproep om vooral zelf een tas mee te nemen zetten we een nieuwe stap naar een duurzamere toekomst”, zegt Ed van de Weerd, CEO van A.S. Watson Health & Beauty Benelux. “Onze missie is dat we onze klanten helpen zich mooi, gezond en goed te voelen. Daarbij hoort een gezonde en schone wereld. Door onze vijf miljoen wekelijkse klanten te vragen om zelf een tas mee te nemen naar onze winkels, dragen we bij aan een betere wereld met minder plastic afval. En voor de klanten die hun tas zijn vergeten of bijvoorbeeld een extra tas nodig hebben, introduceren we een duurzamere, herbruikbare shopper die lang mee kan gaan.”

Gerecycled plastic

“Als basismateriaal voor onze nieuwe duurzamere shopper hebben we bewust gekozen voor gerecycled plastic, waar je wellicht een natuurlijk materiaal als katoen of jute zou verwachten”, zegt Leendert van Bergeijk, MVO manager bij A.S. Watson. “Uit onderzoeken blijkt echter dat natuurlijke materialen een hoge milieubelasting kunnen hebben ten aanzien van bijvoorbeeld watergebruik. Daarbij bevinden de plantages van deze gewassen zich meestal in gebieden met een droog klimaat. En als dergelijk katoen of jute niet biologisch wordt geproduceerd dan wordt er doorgaans ook gebruik gemaakt van kunstmest, pesticiden en chemicaliën op de plantages. Plastic is stevig, licht voor transport en de productie kost relatief weinig energie. Herbruikbare shoppers van plastic belanden minder snel in de natuur en worden in Nederland en België veel hergebruikt. Al met al dus een logische keuze.”

Stevigheid

De duurzamere shopper van Kruidvat en Trekpleister is gemaakt uit 90 procent recycled PET non woven plastic. Een belangrijke eis bij de ontwikkeling van de duurzamere shopper was dat de tas stevig genoeg moest zijn om langere tijd te kunnen worden hergebruikt. Ook was een vereiste dat de shopper zoveel mogelijk gerecycled materiaal zou bevatten. Dat bleek echter nog niet zo eenvoudig. De nieuwe shopper bevat vijf procent plastic dat afkomstig is uit de oceaan. Van Bergeijk: “Gerecycled plastic –al helemaal het plastic dat is aangetast door zeewater- zorgt voor uitdagingen als het gaat om de uiteindelijke kwaliteit van een nieuw product dat ermee gemaakt wordt. Ocean waste plastic is vaak oud plastic dat veel minder stevig is dan nieuw plastic. Dat maakt de verwerking tot een nieuw en sterk product zoals onze shopper tot een flinke uitdaging.”

De duurzamere shopper is vanaf volgende week verkrijgbaar bij Kruidvat en Trekpleister en kost € 0,99.