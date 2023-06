A.S. Watson Health & Beauty Benelux – het bedrijf achter Kruidvat, Trekpleister en Prijsmepper- heeft afgelopen jaar weer veel stappen gezet om de bedrijfsvoering verder te verduurzamen. Zo is het assortiment Kruidvat Natures flink uitgebreid en daalde de CO2-uitstoot met 6 procent ten opzichte van een jaar eerder. De komende jaren blijft de drogisterijketen inzetten op het bereikbaar maken van duurzamere producten voor iedereen en het verkleinen van de impact op het klimaat. Dit en meer staat in het vandaag gepubliceerde Duurzaamheidsverslag 2022.

CO2-uitstoot 6 procent gedaald

In 2022 daalde de CO2-uitstoot van A.S. Watson Benelux met 6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Concreet betekent dit een vermindering die gelijk staat aan de gemiddelde CO2-uitstoot van 70 huishoudens per jaar. “Een hele mooie prestatie waar we erg trots op zijn”, zegt Ed van de Weerd, CEO van A.S. Watson Health & Beauty Benelux. “We liggen dan ook op koers om in 2025 ons doel van 55 procent vermindering ten opzichte van 2018 te halen.”

Geen microplastics en verduurzaming assortiment

Voor de consument is vooral de verduurzaming van de eigen merk producten zichtbaar. “Ons totale assortiment bestaat voor een derde deel uit eigen merk producten. Daar zetten we zo veel mogelijk in op recycling en het gebruik van duurzame ingrediënten.” Zo is Kruidvat Solait helemaal vernieuwd. De verpakking van deze producten bevat nu minstens 50 procent gerecycled plastic. Ook zitten er géén microplastics meer in. Een ander voorbeeld is het uitbreiden van de Kruidvat Natures-lijn, de meest duurzame optie binnen het eigen merk-portfolio. “Door het aanbod van onze duurzame producten steeds verder te verbreden wordt het maken van een duurzamere keuze steeds makkelijker voor onze ruim 5 miljoen wekelijkse klanten. Zo wordt ‘duurzaam’ steeds meer ‘normaal’. Niet omdat het moet, maar omdat we het willen.”

Halvering energiegebruik

Ook op andere manieren doet A.S. Watson er alles aan om haar milieu-impact tot een minimum te beperken. Zo verkopen Kruidvat- en Trekpleisterwinkels geen plastic wegwerpzakjes meer. Hiervoor zijn een duurzamere shopper van recycled plastic en een papieren tas met FSC-keurmerk in de plaats gekomen. Dit jaar worden de plastic snoepzakken vervangen door papieren zakken. In het distributiecentrum zijn in 2022 aanpassingen gedaan in plastic verpakkingen en het gebruik ervan. Met als resultaat dat per jaar nu 24 procent minder plastic nodig is. Ook worden allerlei energiebesparende maatregelen genomen en wordt zo veel mogelijk gekozen voor duurzame energiebronnen. Ruim 200 winkels Nederlandse en Belgische winkels van Kruidvat en Trekpleister zijn voorzien van ledverlichting. Dat heeft in veel winkels geleid tot een halvering van het energieverbruik.

Voor iedereen

A.S. Watson kijkt echter niet alleen naar de eigen organisatie maar naar de hele keten. Zo gaat het bedrijf op basis van nieuwe duurzaamheidscriteria in gesprek met leveranciers. Van de Weerd: “Bij elke productlancering van A-merken stellen we onze leveranciers kritische vragen over verpakking en product. Bijvoorbeeld of er microplastics in zitten en of een verpakking kan worden gerecycled. Door samen op te trekken, kunnen we veel positieve impact creëren zodat onze klanten nog eenvoudiger en vaker kunnen kiezen voor duurzamere producten die ook nog eens vriendelijk zijn voor de portemonnee. We zijn er tenslotte voor iedereen.”

Inclusion Council

“Een ander mooi voorbeeld om dat mogelijk te maken, is dat we ons laten adviseren door onze Inclusion Council. Sinds anderhalf jaar adviseert deze externe groep van influencers ons om ons assortiment inclusiever en toegankelijker te kunnen maken. Een concreet resultaat is de introductie van een nieuw foundationschap die keuze biedt uit alle 45 shades van de L’Oréal Paris True Match foundation en de 39 shades van de Maybelline FIT Me foundation. Maar ook Kruidvat Solait is aangepast. Voorheen liet de zonbescherming een witte waas achter bij gebruik op een donkere huid. Door productontwikkeling is deze nu geschikt is voor ieder huidtype. Zo helpen we ál onze klanten zich gezond, goed en mooi te voelen.”

Download het Duurzaamheidsverslag 2022