Producten bij de Kruidvat en Trekpleister winkelformules worden komende maanden voorzien van onafhankelijke gevalideerde duurzaamheidsinformatie. AS Watson Benelux, moederbedrijf van o.a. Kruidvat en Trekpleister, is hiervoor een samenwerking aangegaan met GSES. Per product worden door GSES de Kruidvat en Trekpleister producten gemeten op één en dezelfde standaard en datapunten. Bijvoorbeeld energie- en watergebruik, en mate van recycleerbaarheid. De door AS Watson Benelux en haar leveranciers hiervoor aangeleverde data wordt onafhankelijk geaudit door erkende certificerende instellingen via Audit Independer.

Consumenten die winkelen bij Kruidvat en Trekpleister kunnen in de toekomst, zowel online als in de winkels, eenvoudig informatie over de duurzaamheid van een product bekijken. Voor consumenten die een duurzamere keuze willen maken kan deze informatie een nuttige leidraad bieden.

“We zijn heel erg trots op deze samenwerking met AS Watson Benelux,” vertelt Kelly Ruigrok, CEO en oprichter van GSES. Ze vervolgt: “We merken dat we een oplossing bieden voor de retail en wholesale branche door enerzijds geverifieerde productdata mogelijk te maken, en anderzijds bij te dragen aan de verslaggeving op wet- en regelgeving voor onze klanten. Kruidvat wil met het GSES platform klanten meer duidelijkheid verschaffen over hoe je de wereld een beetje mooier kan maken met je eigen koopkracht! Daarmee wordt AS Watson Benelux een koploper in transparantie en aanjager van een duurzamere wereld”

“Wij willen onze klanten helpen bij het maken van een duurzamere keuze. Vanuit onderzoek weten we dat een groot deel van onze klanten duurzaamheid graag meenemen bij hun aankoopbeslissing, maar het lastig vinden om de daadwerkelijke duurzaamheid van een product te beoordelen. Ze vinden het moeilijk om duurzamere producten te vinden en te (her)kennen. Daarnaast is ook niet iedereen bekend met de vele verschillende keurmerken die de verduurzaming van een producten uitlichten. De nature impact rating van GSES gaat onze klanten helpen bij het maken van een duurzamere keuze. Deze meta-standaard geeft in één oogopslag de mate van verduurzaming aan én doet dit op een herkenbare, universele wijze. Voor ons een ontzettend belangrijke stap en we kijken er naar uit om dit met onze klanten te delen.” – Leendert van Bergeijk, Manager Duurzaamheid/Sustainability AS Watson Benelux.

Over AS Watson Benelux

AS Watson is onderdeel van de AS Watson Group. ’s Werelds grootste internationale health en beauty retailer met ruim 16.000 winkels, 12 retailmerken in 28 markten en meer dan 130.000 medewerkers wereldwijd. AS Watson is marktleider in health & beauty. Je kent de inkelformules in de Benelux vast wel: Kruidvat, Trekpleister, Prijsmepper, ICI PARIS XL en Pour Vous.