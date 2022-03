Social enterprise KRNWTR+ lanceert op 22 maart, Wereld Water Dag, de online serie “KRNWTR+ haalt het boven water”. Hiermee wil de organisatie aandacht vragen voor de wereldwijde plasticvervuiling, met name in het water. Ook worden duurzame alternatieven uitgelicht die het gebruik van plastic terugdringen.

Elke minuut belandt er een vuilniswagen vol aan plastic in onze oceaan. Het grootste gedeelte hiervan is plastic dat van de straat via de rivieren naar zee stroomt. Uit onderzoek van het WWF blijkt dat dit probleem een onomkeerbaar proces is en de verwachting is dat de oceanen in 2050 ‘dichtslibben’. Volgens KRNWTR+ moet er snel worden ingegrepen, anders zijn de gevolgen van plasticvervuiling niet te overzien.

“Genoeg reden in actie te komen dus! We komen veel schokkende berichten tegen over het probleem, maar het stuk over hoe we hier samen verschil in kunnen maken blijft vaak uit. Dat is zonde, want juist nu zijn er een tal aan duurzame alternatieven waarmee we samen het plastic gebruik aanzienlijk kunnen verminderen.” aldus Babs van de Voort, CEO KRNWTR+.

Nieuwsgierig? In de vorm van een online serie neemt KRNWTR+ Nederland mee in het probleem rondom plastic, de feiten en fabels over recycling en dragen ze simpele oplossingen aan die direct toegepast kunnen worden. Vanaf vandaag is de sneak peek te zien.

Social enterprise KRNWTR+ draagt zelf ook een duurzaam alternatief aan voor plastic wegwerpflesjes. Met hun producten stimuleren zij duurzaam en lokaal drinken en gaan zij het gebruik van plastic wegwerpflesjes, en het transport daarvan, tegen.