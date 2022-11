Het gebruik van flesjes water in de EU is gigantisch en zorgt voor veel afval en CO2-uitstoot. Ondanks dat leidingwater in de EU veilig drinkbaar is, blijft Europa massaal flessenwater kopen. Social enterprise KRNWTR+ is daarom een internationale crowdfunding campagne gestart om voor 2030 Europa aan het, extra gefilterde, leidingwater te krijgen. Dit kan een jaarlijkse CO2-besparing van ruim 6 megaton opleveren. Dat is 3% van de jaarlijkse CO2-uitstoot van heel Nederland. “Als dit niet lukt voor 2030, dan lukken de grotere CO2-vraagstukken zeker niet.” aldus Babs van de Voort, CEO KRNWTR+.

In Nederland wordt per jaar 400 miljoen liter water uit flessen en pakken gedronken. In de rest van Europa is dat gemiddeld 15 keer zoveel. De oorzaak is de ‘chloorsmaak’ van het Europese leidingwater. Dit probleem kan worden opgelost door tappunten met een goede waterfilter, claimt social enterprise Zereau Drinks, onderdeel van KRNWTR+.

De top 3 grootverbruikers van flessenwater kunnen samen 4,5 megaton Co2 besparen:

1. Duitsland kan bijna 2 megaton CO2 per jaar besparen : In Duitsland is kraanwater het meest gecontroleerde consumentenproduct. Toch wordt gedacht dat het, vanwege de smaak, niet gezond is. Ze kiezen voor mineraalwater, ongeveer 168 liter per persoon, per jaar.

2. Italië kan 1,5 megaton CO2 per jaar besparen : De ecologische voetafdruk van het transport van flessenwater in Italië is 300 keer zo groot als die van kraanwater. Door een waterfilter te gebruiken verbetert de smaak van leidingwater en komt er Aqua Panne of San Pellegrino uit de Italiaanse kraan.

3. Frankrijk kan ruim 1 megaton CO2 per jaar besparen : Frankrijk heeft flessenwater, zoals Evian, Perrier en Vittel. Hoewel kraanwater goed drinkbaar is, denken acht op de tien Fransen dat flessenwater beter is.

2030. We hebben nog maar 8 jaar

Volgens wetenschappers moet in acht jaar de CO2-uitstoot drastisch verlagen om de opwarming van de aarde op 1,5 graad te krijgen. “Wij geloven dat we deze gedragsverandering kunnen realiseren, zodat Europa voor gefilterd kraanwater kiest, in plaats van het niet-duurzame flessenwater. Dat is een belangrijke basis voor de grotere gedragsveranderingen voor 2030, zoals minder vlees eten en minder fossiele brandstoffen gebruiken.” aldus Van de Voort.

De crowdfunding is nog 9 dagen geopend en sluit op donderdag 17 november 2022. Klik hier voor meer informatie.