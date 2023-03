Het is de 15e VN Wereld Water Dag en op deze dag is de KRNWTR+ Water Award weer uitgereikt. Dit is een smaaktest, een zoektocht naar ‘Het Lekkerste Water van Nederland’. Een onafhankelijke jury van smaakexperts heeft leidingwater uit verschillende steden en provinciën samen met bekend flessenwater blind geproefd en beoordeeld. Utrecht was de winnaar!

In Nederland hebben we een hoge kwaliteit van ons leidingwater. Het Nederlandse leidingwater voldoet aan honderden eisen, velen malen meer dan bijvoorbeeld flessenwater. Maar als de kwaliteit van ons drinkwater al veel beter is dan van flessenwater, waarom wordt flessenwater dan toch nog zoveel gekocht en gedronken? Gewenning of gemak, ondanks dat we weten dat het wel 100 keer slechter is voor het milieu? Of is dan misschien de smaak belangrijker?

Daar is antwoord op gezocht met de KRNWTR+ Water Awards. Het panel, dat onder andere bestond uit een watersommelier en andere smaakexperts, kreeg verschillende soorten water voor zich: leidingwater en flessenwater. Utrecht was de winnaar, het water is “mooi levendig gebalanceerd, uitnodigend, zoet, zacht, leuk en open”. De prijs is door Babs van de Voort, CEO KRNWTR+, uitgereikt aan Jelle Hannema, CEO Vitens.

Goed om te weten DE KRNWTR+ Water Awards zijn in 2014 en 2019 ook uitgereikt, de winnaars waren resp. het leidingwater uit Haarlem en Tilburg. Dit jaar is de Top 3:

1. Utrecht

2. Noordwijk

3. Bar-le-Duc

Social enterprise KRNWTR+ wil meer aandacht vragen voor water op Wereld Water Dag. Het thema dit jaar is Versnellen van de Verandering. Iedereen kan een verschil maken door de manier waarop je water drinkt en consumeert!

Leidingwater is niet alleen gezonder en milieuvriendelijker dan het in plastic verpakte alternatief, maar is ook bewezen lekkerder. Door het plaatsen van watertappunten, aangesloten op de waterleiding, kunnen bedrijven, horeca en scholen enorme hoeveelheden aan plastic verpakkingen besparen en daarmee hun CO2-uitstoot aanzienlijk verlagen. Zonder dat dit afbreuk doet aan de smaak en kwaliteit van het water.