HEINZ werkt samen met Pulpex aan de ontwikkeling van een papiergebaseerde, hernieuwbare en recyclebare fles gemaakt van 100 procent duurzaam gewonnen houtpulp. HEINZ innoveert zijn iconische ketchupfles en is het eerste sausmerk dat het potentieel van Pulpex’ duurzame papieren flesverpakking test voor zijn assortiment wereldberoemde sauzen.

Voor The Kraft Heinz Company is deze samenwerking de nieuwste stap in haar reis om haar ecologische voetafdruk te verkleinen. Het is een stap vooruit in de duurzame verpakkingsambities van het bedrijf, omdat het aansluit bij de doelstelling om alle verpakkingen wereldwijd recyclebaar, herbruikbaar of composteerbaar te maken tegen 2025. Het is ook een innovatie die Kraft Heinz zal helpen om tegen 2050 een netto broeikasgasuitstoot van nul te bereiken.

HEINZ en Pulpex ontwikkelen een prototype om te testen hoe de baanbrekende innovatie in de komende jaren kan worden gebruikt voor HEINZ Tomato Ketchup-flessen en andere verpakkingsformaten. Uit de huidige gegevens van Pulpex blijkt dat de koolstofvoetafdruk van Pulpex-flessen per fles aanzienlijk kleiner is dan die van glas en plastic. Eenmaal gebruikt, zullen ze naar verwachting ook op grote schaal en gemakkelijk recycleerbaar zijn in papierafvalstromen.

“Verpakkingsafval is een uitdaging voor de hele sector, waar we allemaal ons steentje aan moeten bijdragen”, aldus Miguel Patricio, CEO van Kraft Heinz. “Daarom zijn we bij Kraft Heinz vastbesloten om stappen te ondernemen om duurzame verpakkingsoplossingen voor al onze merken te onderzoeken, zodat consumenten meer keuzes hebben. Deze nieuwe HEINZ-fles is een voorbeeld van hoe we creativiteit en innovatie toepassen om nieuwe manieren te verkennen om consumenten te voorzien van de producten die ze kennen en waar ze van houden, terwijl we ook duurzaam denken.”

De volgende stap in het proces zal bestaan uit het testen van een prototype om de prestaties te beoordelen, voordat de fles wordt getest met consumenten en op de markt wordt gebracht.

“We hopen deze fles op de markt te brengen en het eerste sausmerk te zijn dat consumenten deze keuze biedt bij hun aankoopbeslissingen, aangezien veel consumenten tegenwoordig op zoek zijn naar duurzamere verpakkingsopties,” aldus Rashida La Lande, EVP & Global General Counsel en Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer bij Kraft Heinz. “We staan te popelen om door te gaan met het ontdekken van duurzamere verpakkingen voor onze geliefde en iconische merken.”

“We zijn verheugd samen te werken met HEINZ om onze gepatenteerde verpakkingstechnologie naar zo’n bekende naam in voeding te brengen en zijn enthousiast over het potentieel van deze samenwerking”, zegt Scott Winston, CEO van Pulpex. “Wij geloven dat de mogelijkheden voor op papier gebaseerde verpakkingen enorm zijn, en wanneer wereldwijd bekende namen als HEINZ dit soort innovatieve technologie omarmen, is dat goed nieuws voor iedereen – de consument en de planeet.”

De fles op basis van pulp zou de nieuwste beschikbare optie worden voor HEINZ Tomato Ketchup fans, naast de recyclebare HEINZ iconische glazen fles en plastic fles, evenals plastic knijpflessen met hun 30 procent gerecyclede inhoud (alleen verkrijgbaar in de E.U.) en 100 procent recyclebare doppen.