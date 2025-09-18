Het declareren van reiskosten is voor veel medewerkers elke keer weer een vervelend klusje. KPN maakt dit leuker en bevordert ook nog eens groener reisgedrag. Met de nieuwe reisdeclaratie app van KPN wordt het invullen van declaraties niet alleen een fluitje van een cent, maar het maakt ook nog eens inzichtelijk hoeveel CO 2 reisgedrag uitstoot. KPN heeft speciaal hiervoor een reis-app laten ontwikkelen, die gebruikt maakt van gamification.

Smiley

Het gaat als volgt. De app op je telefoon registreert vrijwel automatisch je reisbewegingen en koppelt deze aan een CO 2 -dasboard. De medewerker krijgt daardoor per reis, maar ook per reisperiode inzicht in hoeveel hij of zij bijdraagt aan het terugdringen van zijn CO 2 -footprint. Ga je op de fiets, of met de trein, dan word je beloond met een smiley, reis je veel met je benzineauto dan is het een iets minder vriendelijke emoji. Het dashboard in de app geeft ook aan hoe groen je reist ten opzichte van je collega’s en je kunt je reisgedrag over een langere periode inzien.

Aantrekkelijke werkgever

Carlo Steenvoorden, HR-manager bij KPN: “We streven er voortdurend naar een aantrekkelijke en moderne werkgever te zijn. Deze reis-app biedt niet alleen gemak bij een vaak vervelend klusje, maar geeft ook inzicht in je bijdrage aan het milieu. En we zijn zuinig op het milieu bij KPN. Daarbij is het natuurlijk ook fun”.

Samen met Reisbalans