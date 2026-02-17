Ayvens Nederland introduceert Ayvens Power: een nieuwe internationale laadapp en portal voor leaserijders en fleetmanagers. De app geeft leaserijders toegang tot meer dan 1 miljoen laadpunten in Europa en biedt realtime inzicht in laadtarieven en beschikbaarheid van laadpalen. “Leaserijders laden makkelijker hun auto, terwijl fleetmanagers beter inzicht krijgen in het laadgedrag en de elektrische vloot. Dit versterkt de klanttevredenheid”, aldus Sander Pleij, Managing Director van Ayvens in Nederland.

Ayvens Power vervangt de huidige app die wordt gebruikt door leaserijders in Nederland. De nieuwe app is gebouwd op Plugsurfing-technologie en integreert makkelijk met de Travelcard laadpas en het online portaal voor leaserijders en fleetmanagers. Het laadnetwerk, net zoals de manier waarop leaserijders laden en betalen, blijft hetzelfde. Nieuw zijn onder meer de laadmogelijkheid met de app, realtime inzicht in de laadtarieven en de extra rapportagemogelijkheden.

Belangrijkste voordelen voor Ayvens-leaserijders

– Toegang tot meer dan 1 miljoen laadpunten in Europa

– Real-time inzicht in laadtarieven en beschikbaarheid van laadpalen

– Laden met de Travelcard laadpas of rechtstreeks via de Ayvens Power-app

Nieuwe functionaliteiten voor fleetmanagers

– Inzien hoe en waar auto’s laden

– Kosten monitoren van publieke, werkplek- en thuislaadpunten

– Makkelijker rapportages maken voor interne administratie

Volwassen EV-markt in Nederland

Nederland heeft een van de meest volwassen en snelst groeiende EV-markten in Europa. Het aantal elektrische personenauto’s nam het afgelopen jaar met ruim 22 procent toe, blijkt uit cijfers van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ook het aantal laadpunten in Nederland steeg in diezelfde periode met ruim 14 procent. “Door deze groei zien we bij onze klanten een behoefte ontstaan aan meer inzicht in het laadgedrag en de bijbehorende kosten”, stelt Sander Pleij.

Europese uitrol van Ayvens Power

“Als langdurige partner van Ayvens zijn we blij dat we de samenwerking gaan versterken”, aldus Peter van Hemert, Managing Director van Travelcard. “Door de krachten van Plugsurfing en Travelcard te bundelen, kunnen we Ayvens optimaal ondersteunen bij de Europese transitie naar elektrisch rijden.”

Nederland is een belangrijke mijlpaal in de Europese uitrol van Ayvens Power, aangezien dit het eerste land is dat de nieuwe app uitrolt binnen de Ayvens Groep. “Ayvens bouwt aan een consistente laadervaring in heel Europa”, zegt Tom Rowlands, Managing Director, Global EV Solutions bij Corpay, Plugsurfings moederbedrijf. “Nederland is een belangrijke stap binnen deze uitrol vanwege de sterke EV-markt. Elke lancering helpt ons bovendien om Ayvens Power verder te optimaliseren en steeds meer wagenparken volledig elektrisch te maken.”