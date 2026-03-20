Elektrische producten repareren in plaats van vervangen of een nieuwe aanschaffen. Dat is het doel van de reparatieverplichting voor fabrikanten die in de loop van 2026 gaat gelden. Het gaat om elektronica die consumenten veel gebruiken zoals wasmachines, smartphones, televisies, stofzuigers en ook bepaalde elektrische steps/fietsen. Fabrikanten mogen een redelijke vergoeding vragen voor een reparatie. De ministerraad heeft op voorstel van minister Herbert van Economische Zaken en Klimaat ingestemd met een wetsvoorstel om de reparatie van elektrische apparaten voor consumenten makkelijker en betaalbaarder te maken.

Minister Herbert: “Consumenten kunnen straks geld besparen door hun producten langer te gebruiken. De reparatieverplichting leidt tot gelijke marktregels in de gehele Europese Unie als het gaat om het stimuleren van duurzame consumptie en de circulaire economie. Bovendien kan er door dit wetsvoorstel een reparatiemarkt ontstaan. Daarbij geldt dat fabrikanten een redelijke vergoeding kunnen krijgen.”

Wanneer naar verkoper, wanneer naar fabrikant?

De reparatieverplichting voor fabrikanten is van toepassing als een product kapotgaat buiten de wettelijke garantie. Als een product eerder kapotgaat dan dat je redelijkerwijs mocht verwachten, dan ga je als consument nog steeds naar de verkoper. Die moet dan op grond van de wettelijke garantietermijn gratis repareren. Als een product niet meer onder de garantie valt, dan kun je op basis van dit wetsvoorstel voortaan makkelijker terecht bij de fabrikant voor reparatie.

Aanbieden reserveonderdelen en online platform om reparatie te bevorderen

Fabrikanten hebben straks volgens de voorgestelde wetgeving de verplichting om bepaalde reserveonderdelen aan te bieden aan consumenten of reparateurs. Ook mogen zij reparaties niet verhinderen door dit bijvoorbeeld in voorwaarden op te nemen of door gebruik van bepaalde hard- of softwaretechnieken. Inmiddels is er al een Nederlands online platform waar mensen reparateurs kunnen vinden. Reparateurs kunnen zich aanmelden op nationaalreparateursregister.nl als ze voldoen aan de kwaliteitseisen.

Het gaat om de invoering van de EU-richtlijn bevordering van reparatie in Nederland. Het wetsvoorstel is nu voor advies naar de Raad van State gestuurd en gaat daarna voor behandeling naar de Tweede en Eerste Kamer.