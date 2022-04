Voor de zestiende achtereenvolgende keer heeft KPMG de jaarlijkse duurzaamheidsprijs uitgereikt aan ēēn van de studenten van de Rotterdam School of Management (RSM). Dit jaar is de prijs toegekend aan Antonio Cambio voor zijn afstudeerscriptie over risicobeheer bij toelevering van grondstoffen in de voedselketen ten tijde van klimaatverandering. Met de titel “Achieving Supply Security: How resource-dependent firms threatened by climate risk adapt to climate change” geeft zijn studie inzicht in de meest effectieve aanpak om levering veilig te stellen als de aarde verder opwarmt.

Klimaatverandering heeft grote invloed op de productie van grondstoffen in de voedselketen. De voedselindustrie is in grote mate afhankelijk van plekken waar bijvoorbeeld tarwe, graan of cacao wordt verbouwd. Voor het inschatten van risico’s van klimaatverandering heeft de winnende RSM-student een model ontwikkeld dat voorziet in de voor- en nadelen van verschillende aanpassingsstrategieën. Bedrijven kunnen dit raamwerk direct toepassen in hun eigen beleid voor het beheer van toeleveringsketens. Het onderzoek van Antonio Cambio laat zien dat een zogeheten buffer opbouwen met meer leveranciers en extra voorraad beter gecombineerd kan worden met een aanpak die onderliggende problemen oplost. Bijvoorbeeld met trainingen die leveranciers helpen landbouwproducten te verbouwen met minder water en hogere temperaturen. En samen op zoek gaan naar financiële ruimte voor meer innovatie. Deze laatstgenoemde aanpak wordt ‘bridging’ genoemd. Een buffer- en bridgingaanpak vaker combineren, zorgt voor betere voorbereiding op klimaatrampen of andere ontwrichting van toeleveringsketens zoals dat ook in coronatijd gebeurde. Dat leert de afstudeerscriptie van Antonio Cambio.

“Voor veel bedrijven is omgaan met de impact van klimaatverandering op de dagelijkse bedrijfsvoering en financiën nog een ontdekkingsreis. Hoe inkoop- en aanvoerbeleid aan te passen aan een veranderend klimaat met onvoorspelbare natuurrampen, is een lastige opgave. Met zijn studie reikt Antonio Cambio handvatten aan om beter om te gaan met risico’s die gepaard gaan met klimaatverandering in de voedselketen. Dat was voor de jury de belangrijkste motivatie om hem dit jaar onze duurzaamheidsprijs toe te kennen,” vertelt Jerwin Tholen, juryvoorzitter en Partner Sustainability bij KPMG.

Over de KPMG-RSM Sustainability Master Award

Inmiddels reikt KPMG 16 jaar lang de RSM-prijs uit voor onderzoek dat bijdraagt aan een duurzame samenleving. De jury bekeek dit jaar meer dan 1500 afstudeerscripties vanuit verschillende master programma’s van de RSM. Genomineerden voor de award werden geselecteerd op basis van academische kwaliteit in de vorm van een rapportcijfer van minimaal 8,5, relevantie voor het bedrijfsleven, impact op mens, milieu en samenleving en originaliteit van het onderwerp. De jury bestaat uit deskundigen die jarenlange ervaring hebben opgedaan in het sustainability domein zoals Lars Crama, initiatiefnemer van Up!Rotterdam, Arjanne Hoogstad, Manager Marketing & Communication bij Rotterdam Partners, Cecilē Rozē, Manager Corporate Duurzaamheid bij PGGM en juryvoorzitter Jerwin Tholen van KPMG.

De impact van bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en samenleving worden steeds belangrijker. Niet langer zijn alleen financiële resultaten van belang voor de economie. Groei van welvaart gaat hand in hand samen met welzijn. Daarbij is de route naar een duurzame economie een collectieve verantwoordelijkheid van overheid, bedrijfsleven en burgers. KPMG heeft meer dan 40 jaar ervaring op gebied van advies en controle in het duurzaamheidsdomein.