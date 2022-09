Adviesbureau KplusV is een Certified B Corp! Ze zijn nu onderdeel van een wereldwijde gemeenschap van B Corps die werkt aan een positieve impact op mens en maatschappij. “We zetten ons vol in voor een duurzame, sociale en innovatieve toekomst en dagen onszelf en de markt continu uit om te blijven verbeteren. De B Corp certificering sluit hier naadloos bij aan”, aldus Hendrik van der Meulen, algemeen directeur van KplusV.

Een ‘Benefits Corporation’ of B Corp certificering is een duurzaamheidskeurmerk voor bedrijven, zoals je dat ook voor producten hebt. Bijvoorbeeld Fairtrade of het Beter Leven keurmerk. De B Corp certificering neemt de gehele bedrijfsvoering onder de loep. Voorwaarde is dat je je als organisatie onderscheidt op zowel sociaal- als duurzaamheidsgebied. Wereldwijd zijn er meer dan 5.000 B Corps. Nederland telt momenteel 125 B Corps, waaronder Dopper, Tony’s Chocolonely, WeTransfer, Mud Jeans en nu dus ook KplusV.

Om de certificering te behouden, moeten B Corps de beoordeling en verificatie om de drie jaar uitvoeren. Zodat blijkt dat de onderneming nog steeds voldoet aan de normen en dat deze zijn verbeterd, met voortdurende inbreng van deskundige stakeholders. Waarom en hoe pakt KplusV dit aan? We vroegen het aan Hendrik van der Meulen.

Met het behalen van de certificering ben je er dus niet, het is eerder een beginpunt. Wat is voor jou de meerwaarde van de certificering?”

We hebben jaren geleden een duidelijke keuze gemaakt om samen met overheid en ondernemers te werken aan een duurzame, sociale en innovatieve toekomst. We zijn bijvoorbeeld initiatieven gestart om sociale ondernemingen net zoveel kansen te geven als technologisch innovatieve ondernemingen via programma’s voor sociaal ondernemerschap en het stimuleren van bijvoorbeeld circulair en maatschappelijk verantwoord inkopen, afvalscheiding, de energietransitie en duurzame mobiliteit. We laten ons graag certificeren door externen om te weten hoe goed we op weg zijn.

Ik ben trots dat we met ons team deze mijlpaal hebben bepaald. Het inspireert ons om verder te gaan, om meer te doen en om blijvende positieve impact te creëren. Voor alle betrokkenen: onze klanten, ons team, en het milieu.

Wat hoop je in de toekomst met de B Corp certificering te bereiken?”

Met de certificering starten we een proces om ons jaarlijks te verbeteren. Door meer te focussen op het nastreven van onze duurzame, sociale en innovatiedoelen, inspireren we medewerkers en klanten om resultaten te behalen. Ik hoop dat we nu nog meer ideeën ontwikkelen, kennis delen en tot nieuwe werkende oplossingen komen bij maatschappelijke opgaven en complexe vraagstukken. Zo verbeteren we samen en kunnen we voor onze mensen, de organisaties én de leefomgeving het verschil maken.

Wat is voor jou het mooiste voorbeeld van duurzaamheid en maatschappelijk impact binnen KplusV?

“Belangrijke impact maken we onder andere door onze ondersteuning aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om verduurzaming in de textielketen te realiseren. En onze ondersteuning aan impact coalities zoals Sheltersuit – waarvoor we via het Move2Social programma en het KplusV Impact fonds een bijdrage hebben kunnen leveren aan wind en waterdichte jassen en tenten voor Oekraïne. Ook ben ik trots op de manier waarop we de gedragskant van duurzaamheid en inclusiviteit van arbeidsmarktvraagstukken aanpakken.

Heb je een tip voor andere bedrijven die de B Corp certificering willen behalen?”

Dat we allemaal serieus aan duurzaamheid moeten werken, is allang geen discussie meer. Dat kan uiteraard op vele manieren en B Corp is er één, dus kies de aanpak die voor je werkt. De B Corp certificering helpt ons om meer eigenaarschap en betrokkenheid in ons team te creëren, door de transparante manier van communiceren. En het zorgt dat we onszelf steeds blijven verbeteren. Als je vanuit intrinsieke motivatie werkt aan duurzaamheid, transparantie en verantwoord ondernemen, is B Corp een mooie objectieve manier om je te inspireren en niet opnieuw het wiel uit te hoeven vinden. Als mensen hun lessons learned willen delen of met ons willen sparren, nodig ik ze dan ook vooral uit om dat te doen. Zo bouwen we samen aan een duurzame, sociale en innovatieve toekomst.

Recentelijk werd B Corp door de media in verband gebracht met een ‘zweem van greenwashing’. Hoe zie jij dat?”

Wij werken oprecht aan een duurzame, innovatieve en sociale toekomst. Onze mensen vinden impact maken belangrijk en willen in een organisatie werken die hierin het goede voorbeeld geeft. De scores laten zien dat we er nog niet zijn, we kunnen veel verbeteren. Het is een bevestiging en een nulmeting. Het zorgt ervoor dat we onze impact vanaf nu transparant en inzichtelijk hebben en dat we onszelf scherp houden op de voortgang. Want elk jaar leggen we de lat hoger. De huidige score van 96.7* punten is slechts een goed begin.”

(* De gemiddelde score voor bedrijven die het B Corp Assessment voltooien, is momenteel 50.9)