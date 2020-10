Kornuit maakt Nederland groener met aanleg eigen bos

We staan er niet graag bij stil, maar bijzondere momenten brengen vaak CO2 uitstoot met zich mee. Ook Kornuit (merk van Grolsch) is zich hiervan bewust. Want of het nu tijdens het brouwen van het bier is, of als het biertje wordt gedronken op een festival, CO2 komt hierbij vrij. Daarom gaat Kornuit een eigen bos planten om de impact van alle gezamenlijke momenten te compenseren. Consumenten gaan mee bepalen hoe groot het bos wordt. Met de aanschaf van een krat of sixpack kunnen zij een persoonlijk certificaat claimen voor een stukje bos. Zo kan het biermerk de ecologische footprint verminderen en worden bijzondere momenten echt zorgeloos.

Niet zomaar een bos

Het Kornuit Bos is niet zomaar een bos. Met het bos wil het pilsmerk, samen met bierliefhebbers, Nederland een stukje groener maken en beter achterlaten voor de volgende generatie(s). In het bos worden veel verschillende soorten bomen en struiken geplant waardoor het straks een walhalla is voor vogels, insecten en kleine (zoog)dieren. Ook over de toekomst is nagedacht, de beplanting is klimaatbestendig en zal goed opgewassen zijn tegen droogte, daarbij zorgt het bos ook er nog eens voor dat het regenwater beter wordt vastgehouden in de grond. Mede hierdoor kan men over 100 jaar nog steeds genieten van het bos. Een duurzaam bos waar de consument zelf aan bij kan dragen door stukjes bos te claimen voor Kornuit. Hoe meer er geclaimd wordt, hoe groter het bos.

Consumenten laten het bos groeien

Meehelpen kan door een persoonlijk certificaat voor 0,5 of 1m2 bos te claimen op www.kornuitbos.nl. Op elke krat of sixpack staat een unieke code waarmee de consument een stukje bos kan laten aanleggen. Op de speciale actiesite ontvang je na het invoeren van de code een certificaat van de coördinaten van het stukje dat wordt aangelegd. Met dit certificaat wordt je een beetje boswachter en brengt Kornuit je ook op de hoogte van de ontwikkelingen van het bos. En zo kun je het certificaat doorgeven aan de volgende generatie boswachters. Voor elke krat en sixpack is een nieuw stukje bos beschikbaar, zo kun je met meerdere stukjes bos bijdragen aan een biodiverse toekomst.

“Vanuit Kornuit zijn wij altijd al bezig om onze ecologische footprint, en die van onze consumenten zo klein mogelijk te houden. En met de de aanleg van dit bos zetten we weer stap in de goede richting. Dit bos zal de CO2 gaan compenseren die vrijkomt bij de de memorabele momenten die we beleven bij het drinken van Kornuit. We gaan sowieso vier hectare bos aanleggen, maar vragen ook aan de bierliefhebbers om mee te helpen dit bos te laten groeien. Want samen bereik je meer en zo kunnen we de wereld een stukje mooier achterlaten,” zegt Jaap Sühre, Marketing Manager premium brands bij Grolsch.

Het Kornuit Bos

Het Kornuit Bos komt bij vliegveld Twente en zal minimaal vier hectare grond beslaan. Hoe meer mensen meehelpen met bijdragen aan het bos door één of meerdere stukjes bos te claimen, hoe groter het bos uiteindelijk gaat worden. Rick, terreinbeheerder van het stuk bos, nam alvast een kijkje op de plek waar het Kornuit Bos gaat komen: