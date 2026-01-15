Huishoudens met een dynamisch energiecontract waren in 2025 aanzienlijk goedkoper uit dan huishoudens met vaste of variabele contracten. Dat blijkt uit een analyse van NextEnergy, gebaseerd op openbare prijsstatistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en eigen verbruiksdata. Dynamische stroom was gemiddeld 11 procent goedkoper dan het landelijk gemiddelde, terwijl dynamisch gas gemiddeld 19 procent lager uitviel. Dit terwijl de gasprijzen begin 2025 nog relatief hoog waren.

Lange termijn loont bij dynamische energie

Volgens het CBS lagen de gemiddelde consumentenprijzen voor energie in 2025 rond €0,27 per kWh voor elektriciteit en circa €1,33 per m³ voor aardgas (inclusief belastingen en netkosten). NextEnergy vergeleek deze landelijke gemiddelden met de werkelijk betaalde uurprijzen van huishoudens met een dynamisch contract bij NextEnergy.

Hoewel de dynamische gasprijzen in de eerste maanden van 2025 relatief hoog lagen, pakte de jaarcijfers alsnog gunstig uit. In december 2025 daalde de dynamische gasprijs tot €1,11 per m³, inclusief overheidsheffingen en inkoopvergoeding.

“Begin 2025 zagen we wat hogere gasprijzen,” zegt Gijs Wubbe, oprichter van NextEnergy. “Maar dat is precies hoe dynamische energie werkt: je betaalt wat energie op dat moment écht kost. En op de lange termijn pakt dat voordeliger uit, omdat je geen risicomarges betaalt die leveranciers bij vaste contracten inbouwen voor onzekere tijden.”

Meer uren met negatieve stroomprijzen

2025 was ook een goed jaar voor huishoudens met een dynamisch energiecontract die hun energieverbruik slim sturen. Het aantal uren waarin de stroomprijs onder nul zakte, steeg van 458 uur in 2024 (5 procent van het jaar) naar 581 uur in 2025 (7 procent van het jaar).

Deze negatieve prijzen ontstaan vooral op momenten waarop er meer duurzame elektriciteit wordt opgewekt dan er wordt verbruikt, bijvoorbeeld op zonnige middagen. Huishoudens met een dynamisch contract die hun verbruik, zoals wassen, laden of verwarmen, naar deze uren verschuiven, konden daardoor extra besparen.

Transparantie belangrijker dan ooit

Volgens NextEnergy onderstrepen de cijfers dat dynamische energie vooral op de lange termijn voordeel oplevert, mits consumenten inzicht hebben in hun verbruik en bereid zijn dit deels te sturen.

“Dynamische energie is geen trucje, maar een transparant model,” aldus Wubbe. “Je ziet direct wat energie kost en wanneer het slim is om te verbruiken. Dat maakt het systeem eerlijker, goedkoper, én helpt het elektriciteitsnet beter in balans te houden.”