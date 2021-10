Koninklijke Van Wijhe Verf sluit zich aan bij GoodShipping om haar zeevracht CO2-neutraal te maken

Koninklijke Van Wijhe Verf, fabrikant van coatings en kleurpasta’s, bundelt de krachten met GoodShipping, het eerste initiatief ter wereld gericht op vrachteigenaren dat de totale CO2-uitstoot verlaagt door fossiele brandstoffen te vervangen door duurzame bio-scheepsbrandstoffen binnen dezelfde toeleveringsketen. Koninklijke Van Wijhe Verf, bekend om haar merkenportfolio, waaronder Wijzonol, Ralston, Rebel Paints en SolidLux, is de nieuwste partner die zich bij het GoodShipping Programma aansluit.

Met deze samenwerking realiseert GoodShipping binnen de keten een overstap naar biobrandstof waardoor Van Wijhe Verf op een eenvoudige en betaalbare manier de Scope 3-emissies vermindert. Het gebruik van deze duurzame biobrandstof stelt Koninklijke Van Wijhe Verf in staat om 100% CO2-reductie te realiseren binnen haar toeleveringsketen, van het begin tot het einde.

Deze zet past volledig bij de inspanningen die Koninklijke Van Wijhe Verf doorlopend levert om haar productportfolio te verduurzamen. In 2012 lanceerde de organisatie haar eerste duurzame binnenmuurverf en daarna bleef ze vooroplopen in de ontwikkeling van innovatieve biobased verftechnologie. Als eerste chemiebedrijf ter wereld met een B Corp-certificaat is Koninklijke Van Wijhe Verf een echte koploper in duurzaamheid binnen de verfindustrie. De aankondiging van vandaag ondersteunt dan ook de ambities van Koninklijke Van Wijhe Verf om in 2025 volledig CO2-neutraal te zijn.

GoodShippings zusterbedrijf GoodFuels, pionier op het gebied van maritieme biobrandstoffen, levert de biobrandstoffen binnen dit partnership. Alle brandstoffen van GoodFuels zijn volledig afkomstig van gecertificeerde afval- en reststromen. Een onafhankelijke duurzaamheidsraad van vooraanstaande academici en NGO’s in de transportsector verifieert de duurzaamheid van de biobrandstoffen.

Marlies van Wijhe, CEO van Koninklijke van Wijhe Verf: “We zijn verheugd dat we de milieu-impact van onze transportactiviteiten verminderen soor middel van de samenwerking met GoodShipping. We hopen op een sneeuwbaleffect. Uiteindelijk moet het van de rederijen zelf komen, maar we streven ernaar om een duurzaamheidspionier te zijn en willen meer bedrijven inspireren om dit pad te volgen.”

Katarin van Orshaegen, Commercial Lead bij GoodShipping: “Dit is een natuurlijk partnerschap voor GoodShipping en we zijn er trots op samen te werken met een organisatie die duurzaamheid zo hoog prioriteert bij alles wat ze doet. De toewijding van Koninklijke Van Wijhe Verf om de CO2-voetafdruk van de transporten over zee te verkleinen door over te stappen van fossiele brandstoffen naar duurzame, geavanceerde biobrandstoffen, maakt hen een echte pionier op het gebied van CO2-vrij transport.”

Als ’s werelds eerste decarbonisatie-impactservice, stelt GoodShipping bedrijven uit alle sectoren en maten in staat om hun zeevrachtvervoer CO2-arm te maken door de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven. Andere GoodShipping-partners die zich inzetten voor CO2-neutrale verzending zijn IKEA, DHL Global Forwarding, Tony’s Chocoloney en BMW Group.