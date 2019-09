Koninklijke Van Wijhe Verf is ‘Best For The World 2019’

Met trots deelt Koninklijke Van Wijhe Verf het heugelijke nieuws zij en daarmee haar merk Wijzonol, door B Lab voor het derde jaar op rij is vereerd met de titel: ‘Best For The World 2019’ in de categorie ‘Environment’. Benoemd worden tot ‘Best For The World’ honoree in de categorie ‘Environment’, betekent dat ze zich bevinden in de top 10% van alle gecertificeerde B Corps in de ‘milieu’ categorie wereldwijd.

In deze categorie worden de milieuprestaties van een bedrijf geëvalueerd op basis van faciliteiten, materialen, emissies en het gebruik van hulpbronnen en energie. De erkenning is een viering van de voortdurende en consequente inspanningen op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Duurzaamheid is namelijk geen trend maar een noodzaak voor het bedrijf, de wereld en haar toekomstige generaties.

Sinds Koninklijke Van Wijhe Verf in 2016 het eerste chemische bedrijf ter wereld werd met een B Corp certificaat, zijn ze in 2017, 2018 en nu in 2019 bekroond tot ‘Best For The World’. Hierdoor groeit de ambitie om ieder jaar nieuwe en vooruitstrevende doelen te stellen. Zo wordt het gebruik van fossiele grondstoffen jaarlijks gereduceerd door toepassing van biobased grondstoffen in de producten, wordt de hoeveelheid schadelijk afval met 10% per jaar verminderd en er wordt geïnvesteerd in een nieuw afvalwaterbehandelingssysteem om verfresten nog beter uit het afvalwater te kunnen scheiden. Tevens is het de ambitie om met meer B Corp partners te collaboreren, want gezamenlijk kan er nog meer succes behaald worden.

‘Best For The World’ wordt toegekend door B Lab, de wereldwijde nonprofit die gecertificeerde B Corporations ondersteunt in ‘using business for good’. Vandaag zijn er meer dan 3000 B Corps in 64 landen en 150 branches, allen met 1 gemeenschappelijk doel: om succes in het bedrijfsleven een nieuwe betekenis te geven. B Corps voldoen aan de hoogste normen voor milieu, transparantie, wettelijke aansprakelijkheid en balans tussen winst en impact. Bekende B Corps zijn onder andere Ben & Jerry’s, Dopper, Tony Chocolonely en Patagonia.

Bekijk hier de lijst met alle ‘Best For The World’ honorees.