Marloes van den Berg is per 1 september 2023 benoemd tot Chief People & Sustainability Officer van Koninklijke Jaarbeurs. Hiermee bundelt en combineert de Utrechtse Jaarbeurs haar activiteiten op het gebied van HR en duurzaamheid.

Marloes van den Berg brengt in haar nieuwe functie meer dan vijftien jaar ervaring op het gebied van projectmanagement, event management, leiderschap en verandermanagement mee. Sinds september 2020 als Chief Sustainability Officer. Van den Berg startte in 2005 als management trainee en volgde het opleidings-/talentprogramma van Jaarbeurs. Jarenlang zette zij zich in als project- en development manager bij VNU Exhibitions Europe, onderdeel van Jaarbeurs. Van 2017 tot 2020 was ze binnen de organisatie werkzaam als Commercieel Directeur. Van den Berg studeerde International Business aan de Universiteit van Maastricht.

Duurzame toekomst door welzijn van mensen

Jaarbeurs zet continu stappen om in 2030 de meest duurzame organisator en facilitator van Europa te zijn. Jeroen van Hooff, CEO Koninklijke Jaarbeurs: “Om deze ambitie waar te maken hebben we onze eigen medewerkers hard nodig. Duurzaamheid gaat tenslotte ook altijd over mensen en HR is een van de vijf thema’s binnen onze duurzaamheidsstrategie. We maken daarom een bewuste keuze om de functies van Chief People Officer en Chief Sustainabililty Officer samen te voegen tot één gecombineerde functie.”

Het is voor het eerst dat Jaarbeurs beide vakgebieden samenvoegt. Marloes van den Berg: “Ik ben zeer vereerd om deze nieuwe rol binnen Jaarbeurs te bekleden. In mijn voormalige rol als Chief Sustainability Officer kwam ik de afgelopen jaren steeds vaker thema’s tegen die raakvlak of overlap hebben met ons HR-beleid. Denk hierbij onder andere aan diversiteit, inclusie, vitaliteit en duurzame mobiliteit. Ik verheug me erop om met mijn (commerciële) ervaringen vanuit mijn vorige functies een duurzame inclusieve organisatie neer te zetten waarin ik de focus leg op talent development.”

Verbindend leiderschap tussen klanten, leveranciers, bezoekers en medewerkers

Duurzaamheid gaat volgens Van den Berg over gedragsverandering. Marloes: “Gedragsverandering gaat niet vanzelf. Verbindend leiderschap is hierin zeer belangrijk. Dan heb ik het over alle stakeholders van Jaarbeurs: zowel klanten, leveranciers, bezoekers als onze eigen medewerkers. Intern moeten we samen staan voor onze eigen duurzaamheidsambitie en -plannen. Zo kunnen we onze klanten, leveranciers en bezoekers overtuigen en verleiden samen de handschoen op te pakken. Ik kijk ernaar uit dat ik mijn ervaring op het gebied van duurzaamheid, verandermanagement en de kennis van de industrie en organisatie kan toepassen in deze nieuwe functie. Voor mij een unieke kans om me bezig te houden met zowel het welzijn van onze eigen mensen als het bevorderen van duurzame praktijken in onze eigen activiteiten.”

Van Hooff vervolgt: “Onze mensen en duurzaamheid zijn de twee krachtigste elementen die door alle activiteiten bij Jaarbeurs heen lopen. Beide elementen zijn noodzakelijk om oplossingen te vinden voor de meest urgente problemen van deze tijd. Door de jarenlange ervaring van Marloes in verandermanagement en haar uitgebreide kennis van duurzaamheid ben ik ervan overtuigd dat zij Jaarbeurs verder gaat helpen in haar missie om een toonaangevende duurzame organisatie te zijn.”

Samenstelling directie

Het directieteam van Koninklijke Jaarbeurs bestaat uit zes leden: