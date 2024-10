Met trots kondigt Koninklijke Jaarbeurs, de organisator van de vakbeurzen Logistica Next en ICT&Logistiek, aan dat de eerste 100 procent circulaire beursstand van Nederland op haar beursvloer gepresenteerd wordt. De stand van exposant Sweco, architecten- en ingenieursadviesbureau, waar DENC en Van Looy Group onderdeel van zijn, bouwt haar circulaire stand in samenwerking met standbouwbedrijf Tausch. Daarnaast maakt bijna 20 procent van alle exposanten tijdens Logistica Next gebruik van de duurzame deelnamepakketten die Jaarbeurs aanbiedt. Corien den Ouden, beursmanager: “Deze mijlpaal markeert een belangrijke stap in onze voortdurende inspanningen om onze beurzen en vakbeurzen verder te verduurzamen.” Logistica Next en ICT&Logistiek vinden plaats van 5 tot en met 7 november 2024 in Koninklijke Jaarbeurs.

Volledig hergebruik: toonbeeld van duurzaamheid en innovatie

De circulaire beursstand, ontwikkeld door Sweco, is een toonbeeld van duurzaamheid en innovatie. Het ontwerp maakt gebruik van herbruikbare en recyclebare materialen, waardoor de ecologische voetafdruk aanzienlijk wordt verkleind. Zo is de stand volledig losmaakbaar, zonder lijm en heeft Sweco gebruik gemaakt van naturel materiaalgebruik zonder afwerking. Christiaan Bos, Consultant Logistics & Production bij DENC, onderdeel van Sweco: “Ik vind het fantastisch dat we deze circulaire beursstand hebben, passend bij de duurzame ambities van Sweco. Na afloop van veel beurzen gaat er vaak téveel de container in. Het Sweco ontwerpteam is erin geslaagd om de stand honderd procent circulair te maken en daar ben ik supertrots op! In juni hebben we de stand voor het eerst gebruikt op een andere vakbeurs. Het voordeel van deze herbruikbare stand is dat we in één keer een strak ontwerp hebben en meer investeren in mooi, professioneel meubilair zoals het barmeubel en de kastenwanden. Nu kunnen we alle aandacht schenken aan ons inhoudelijke beursprogramma. We hopen dat dit initiatief andere exposanten op de beursvloer ook inspireert om duurzame keuzes te maken.”

Duurzame deelnamepakketten met circulaire materialen

Sinds afgelopen najaar biedt Jaarbeurs haar exposanten de mogelijkheid om hun beursstand op te bouwen met duurzame en circulaire materialen. Corien den Ouden: “Standbouwers en exposanten zijn steeds meer met de ‘footprint’ van hun beursdeelname bezig. Dit merken we volop in de logistieke sector. We merken dat men het steeds belangrijker vindt dat beursstands worden gemaakt van herbruikbare materialen. Deze gedachte sluit naadloos aan bij onze ambitie om de meest duurzame organisator en facilitator van beurzen en evenementen in Europa te worden. Dit is voor ons de reden om exposanten duurzame keuzes te bieden in het inrichten van hun stand.” Daarnaast heeft ook Jaarbeurs te maken met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) dat de groeiende behoefte benadrukt aan transparantie over duurzaamheidsinspanningen van bedrijven. Vanaf 2025 eist deze Europese wetgeving dat onder andere milieu-impact, sociale verantwoordelijkheid en duurzaam beleid wordt gerapporteerd. “Met het naleven van de CSRD-normen wordt niet alleen aan een wettelijke verplichting voldaan, maar het is ook een strategische zet voor bedrijven om hun duurzame beleid verder uit te dragen en hun CO2-uitstoot te verminderen”, stelt Corien den Ouden.

Focus in beursprogramma op duurzame logistiek

Verduurzaming in de logistieke sector staat volop centraal tijdens de vakbeurzen Logistica Next en ICT&Logistiek. Zo gaat Volvo Truck Nederland in op de rol van logistieke dienstverleners in de energietransitie, presenteert BLMC een platform waarop bedrijven inzichten krijgen hoe ze aan hun duurzaamheidseisen kunnen voldoen en geeft het ministerie van infrastructuur en waterstaat een inleiding op verduurzaming van het zware vrachtwagenvervoer. Corien den Ouden: “Het beloven inspirerende vakbeurzen te worden waarin we volop ingaan op de uitdagingen van nu en de toekomst.”

Over Logistica Next en ICT&Logistiek



Van 5 tot en met 7 november 2024 vinden de vakbeurzen Logistica Next en ICT&Logistiek plaats in Koninklijke Jaarbeurs. Duizenden beslissers, experts, keynotes en influencers komen samen om kennis te delen en concrete oplossingen te vinden voor de vraagstukken van vandaag en morgen. “The Future Starts Here!” De vakbeurzen vinden gelijktijdig plaats; digitalisering, robotisering en datagedreven zijn dé trends in de (intra) logistiek. De effecten daarvan zijn in ieder warehouse zichtbaar: slim met technologie, energie, ruimte en mensen. Ga voor meer informatie, de deelnemers en thema’s naar: ict-en-logistiek.nl en logistica-next.nl