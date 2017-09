Koninklijke BAM Groep winnaar Forest50 verkiezing

Koninklijke BAM Groep scoort dit jaar als beste in de Forest50. FSC Nederland publiceert vandaag de derde editie van deze ranking waarin de vijftig grootste bouwbedrijven worden beoordeeld op de toepassing van duurzaam hout en de communicatie hierover. Er is ook reden tot zorg. Een grote groep bedrijven in de ranking laat geen vooruitgang zien en is niet transparant over het aandeel duurzaam hout dat wordt toegepast.

Winnaar

Winnaar Koninklijke BAM Groep bereikte een inkooppercentage van duurzaam hout van 98%.

Willem Otter, Directeur Realisatie, BAM Wonen: ‘We zijn zeer verheugd dat we voor de tweede keer op rij op de eerste plek zijn geëindigd in de Forest50 ranking. Het is een waardering voor onze inspanningen op het gebied van klimaat en circulariteit. Deze uitslag stimuleert ons nog meer om naast hout ook onze andere inkopen duurzamer te doen. Een positieve ontwikkeling is dat we merken dat het besef groeit dat duurzaam inkopen niet automatisch meer hoeft te kosten. Bijvoorbeeld omdat door de keuze om alleen met FSC hout te werken onze processen en voorraadbeheer efficiënter zijn geworden. Dit in combinatie met het gezamenlijke doel om de bossen wereldwijd te behouden, sterkt ons in de keuze om alleen voor FSC hout te gaan.’

Snelle groei mogelijk

Slokker Bouwgroep en VolkerWessels eindigden op een gedeelde tweede plaats. De hoge notering van Slokker Bouwgroep laat zien dat er met de nodige aandacht snel een bijna geheel duurzame houtinkoop te bereiken is.

Aan Nijhuis Bouw is de aanmoedigingsprijs toegekend. Dit hebben zij verdiend omdat ze afgelopen jaar investeerden in de toepassing van een minder bekende tropische houtsoort. Dit is belangrijk omdat een FSC-bos beter rendeert als ook gebruik wordt gemaakt van soorten die minder gangbaar zijn.

Grote groep bouwbedrijven blijft achter

FSC manager Roel Nozeman feliciteert de koplopers maar spreekt ook zijn zorg uit: “Binnen de Forest50 ranking zien we een aantal koplopers die veel aandacht besteedt aan duurzaam hout in het bouwproces. Daarna volgt een grote middengroep die achterblijft en niet transparant is over het percentage toegepaste duurzame hout en geen publiekelijke doelstellingen heeft om 100% duurzaam hout te bereiken”.

Nieuwe categorieën

In deze editie van de Forest50 zijn een aantal nieuwe categorieën toegevoegd. De nieuwe criteria gaan over het meten van de totale hoeveelheid toegepaste duurzame hout en de CO2 opslag in dit hout. Ook het toepassen van minder bekende tropische houtsoorten en de communicatie over de kwaliteiten van duurzaam hout binnen biobased- en gezond bouwen zijn nieuw in de ranking.

Criteria

In de Forest50 ranking kunnen bouwbedrijven in totaal 100 punten verdienen. Naast FSC- en PEFC-certificering zijn het meten van het totaal toegepaste duurzame hout en de CO2 opslag in dit hout, het toepassen van minder bekende tropische houtsoorten en de communicatie over de kwaliteiten van duurzaam hout binnen biobased- en gezond bouwen belangrijke criteria dit jaar. Voor meer informatie over Forest50 kunt u terecht op www.fsc.nl/forest50

Foto: Vlnr: Willem Otter, Directeur Realisatie, BAM Wonen, Robbert Jan Dekker, Bestuursvoorzitter FSC Nederland.