Monta zet een volgende stap in haar groeiambitie en ondersteunt webshops voortaan nog eerder in de logistieke keten. Naast fulfilment, WMS en pakketdienst MontaShip biedt Monta nu ook grootschalige, duurzame opslagmogelijkheden aan. Met deze uitbreiding ondersteunt Monta e-commercebedrijven vanaf het moment dat goederen Europa binnenkomen.

Directe koppeling tussen opslag, havenlogistiek en Monta’s IT-landschap

Voor deze stap slaat Monta de handen ineen met AG E-commerce, dat beschikt over een omvangrijk en hoogwaardig opslagpand, centraal gelegen in Nederland en uitstekend bereikbaar via de Haven van Rotterdam. Dankzij de directe aansluiting op de rivier kunnen producten vanuit de haven van Rotterdam efficiënt worden aangevoerd en rechtstreeks worden doorgezet naar de 38.000 m² grote, zeer duurzame faciliteit in Tiel. Gebruikmakend van het Monta systeem en volledig geïntegreerd in het Monta IT-landschap verkort dit partnership de doorlooptijden, vermindert het transportbewegingen en draagt het aantoonbaar bij aan een duurzamere inrichting van de supply chain.

Efficiëntere supply chain met lagere CO2-uitstoot

De nieuwe opslaglocatie is ontwikkeld volgens de hoogste duurzaamheidsnormen. Het pand is 100% energieneutraal en beschikt over een BREEAM-Excellent certificering, het hoogst haalbare certificaat op dit gebied. Door de centrale ligging ten opzichte van bestaande Monta-vestigingen worden interne transportstromen tot een minimum beperkt. Dat resulteert niet alleen in operationele efficiëntie en kostenvoordelen, maar ook in een significante reductie van CO₂-uitstoot.

“Door opslag en fulfilment strategisch dichter bij elkaar te organiseren en te kiezen voor een zeer duurzame opslagfaciliteit, realiseren we een efficiëntere en groenere keten voor onze klanten,” aldus Leonard Aerts, CEO van Monta. “Webshops vragen om maximale grip op voorraad, snelheid richting de consument én een lagere ecologische footprint. Met deze uitbreiding maken we dat mogelijk vanaf de eerste meters in Europa.”

Strategische samenwerking: schaalbaar en vertrouwd

Een van de twee eigenaren van AG E-commerce, Richard Ducoffre, was jarenlang een bekend gezicht binnen Monta. Vanuit zijn jarenlange passie en ervaring binnen de e-commerce markt, signaleerde hij een structureel toenemende vraag naar grootschalige, duurzame en centrale opslagcapaciteit voor e-commerce. Die marktvraag vormde de aanleiding om samen met zijn compagnon Kees Zaal AG E-commerce op te zetten. Ducoffre: “De e-commercemarkt professionaliseert in hoog tempo. Schaalbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid zijn geen onderscheidende factoren meer, maar randvoorwaarden. Door onze opslagcapaciteit te verbinden aan de fulfilmentinfrastructuur van Monta, creëren we een toekomstbestendige oplossing aan de voorkant van de keten. Mooi om op deze manier online ondernemers nog beter van dienst te kunnen zijn, samen met het bedrijf waar ik altijd met veel enthousiasme voor heb gewerkt.”

Beide partijen spreken de intentie uit de samenwerking de komende jaren verder te intensiveren. Met deze uitbreiding verstevigt Monta haar positie als full-service e-fulfilmentpartner voor ambitieuze webshops in binnen- en buitenland. Door eerder in de keten aan te haken, ontstaat een geïntegreerde supply chain die schaalbaar, efficiënt en duurzaam is ingericht.

Foto: Leonard Aerts (Monta) en Richard Ducoffre (AG e-commerce) – AG e-commerce warehouse