Tijdens Oceanology International in Londen kondigt Fugro aan dat het zijn bijdrage aan het Seabed 2030 project verder vergroot. Dit internationale initiatief, onderdeel van de United Nations Ocean Decade, heeft als doel om vóór 2030 de volledige oceaanbodem in kaart te brengen en de gegevens vrij beschikbaar te maken. Nu het programma halverwege is, voegt Fugro ook haar geotechnische vloot toe aan de groep schepen van het bedrijf die al gegevens verzamelden.

Een goed begrip van de oceanen begint bij betrouwbare data over de zeebodem. Deze informatie is belangrijk voor veel maatschappelijke en economische vraagstukken: van veilige scheepvaart en bescherming van ecosystemen tot het ontwikkelen van een duurzame oceaaneconomie en het verbeteren van klimaatmodellen. Hoewel oceanen meer dan 70% van de planeet beslaan, is nog maar 27,3% van de zeebodem volgens moderne standaarden in kaart gebracht. Daarom is internationale samenwerking urgenter dan ooit.

Dankzij de nieuwe inzet verzamelt Fugro nu ook Single Beam Echo Sounder (SBES)-gegevens tijdens vaartochten van de geotechnische vloot. Hierdoor groeit het aantal schepen dat data aanlevert aanzienlijk en neemt zowel de hoeveelheid als de regelmaat van de verzamelde informatie toe. Deze uitbreiding sluit aan op Fugro’s bestaande programma voor multibeam echosounder (MBES)-metingen binnen de geofysische vloot en vormt een belangrijke stap richting een volledige, vrij toegankelijke kaart van alle oceanen in 2030.

Mark Heine, CEO van Fugro, zegt: “De snelste route naar ’s werelds eerste volledige oceaankaart is om elke veilige reis te benutten als een kans om de oceaanbodem in kaart te brengen. Door onze geotechnische vloot toe te voegen aan Fugro’s in-transit mapping-programma, vergroten we de dekking precies waar dat het hardst nodig is, efficiënt, veilig en duurzaam.”

Belangrijkste punten

Nieuwe datastroom: dankzij de inzet van geotechnische schepen, waaronder de Fugro Zephyr, Fugro Quest, Fugro Voyager, Fugro Revelation, Fugro Zenith en Fugro Synergy.

Momentum sinds de start: Sinds november 2025 hebben deze schepen al meer dan 3.000 lijnkilometers aan SBES-in-transitdata verzameld.

Bewezen op schaal: Door Fugro verzamelde MBES-zeebodemgegevens voor Seabed 2030 beslaan meer dan 3.000.000 km², bijna zo groot als India.

Dubbele technologiebenadering: Integratie van MBES- en SBES-data over een groeiende vloot vergroot de dekking en vult prioritaire datalekken effectief aan.

Remote-by-design: Mogelijk gemaakt door Fugro’s Geo-data Factory voor veilige, geautomatiseerde datatransfer, en ondersteund door Remote Operations Centres (waaronder Aberdeen), die de operationele impact en kosten verlagen doordat er geen speciaal surveyteam meer aan boord hoeft te zijn.

Foto: Fugro Zenith, één van de geotechnische schepen die nu ook meewerken aan het in kaart brengen van de oceaanbodem. Foto credit: Fugro