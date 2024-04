Koningin Máxima opende vanmiddag restaurant A Beautiful Mess op de Oosterdokskade in Amsterdam. Het leukste impactrestaurant van Nederland met 800m2 restaurant van, door en met mensen die naar Nederland gevlucht zijn. Open van vroeg tot laat, voor ontbijt, lunch, diner en verbinding. A Beautiful Mess is een uniek restaurant, midden in de stad Amsterdam.

Het idee

A Beautiful Mess wil graag verbinding brengen tussen twee werelden die elkaar normaal gesproken niet tegenkomen. Midden in Amsterdam, de stad die altijd zo gastvrij is geweest voor vluchtelingen. Het restaurant is een initiatief van stichting Refugee Company, die mensen die naar Nederland zijn gevlucht helpt om hier hun plek te vinden. Nederland is op veel vlakken anders dan Eritrea, Oekranië of Syrië, en via A Beautiful Mess kunnen ze vanuit een veilige basis wennen, ritme opdoen, zich richten op hun toekomst, en uitstromen naar een baan of opleiding als ze willen.

Keuken

Al die invloeden zorgen voor een heerlijk experimentele keuken. Vanaf acht uur kun je terecht voor koffie of een Oekraïens boekweitontbijtje, in de middag is er lunch met shakshuka, manouche en kakelvers flatbread van de eigen saj-oven, en ’s avonds zijn er cocktails, drankjes en omni, vega of vegan sharing plates en Afrikaanse malva cake. Je verveelt je vast niet. A Beautiful Mess organiseert ook kookworkshops, rondleidingen en een maandelijks community dinner, waar je samen eet met mensen die op één van de 140 plekken in Nederland op asiel wachten.

Ruimtes

Een evenement organiseren kan ook op de Oosterdokskade. De ruimte is opdeelbaar voor kleine en grote groepen. Je kunt er je huwelijksfeest houden (hoe leuk zou dat zijn), een privé vergadering plannen, een lezing houden of impactvol met vierhonderd man je jaarresultaten komen vieren. Kunst, muziek, feest, het kan allemaal. Hadden we al gezegd dat er een pracht van een terras ligt met uitzicht op het Y?