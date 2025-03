Koningin Máxima bezocht woensdag 26 maart twee Brabantse koplopers in biobased bouwen. Het werkbezoek, georganiseerd door ketenaanjager Building Balance, stond in het teken van de opschaling van bouwen met natuurlijke materialen als hennep, vlas, stro en miscanthus. Deze hernieuwbare biogrondstoffen dragen bij aan een oplossing voor het stikstof- en CO₂-vraagstuk. Door vezelteelt te combineren met veeteelt of intensieve teelten te vervangen, wordt de stikstofuitstoot direct verlaagd. Bouwen met hout en biobased isolatie levert grote CO₂-besparingen op en bevordert circulaire doelen, wat ruimte creëert binnen vergunningsprocedures en de woningbouw versnelt. Dit biedt kansen voor nieuwe ketens tussen landbouw, industrie en bouw.

Van stro tot dak

Het bezoek begon bij een renovatieproject van woningcorporatie Area in Uden, uitgevoerd door Caspar de Haan. Tijdens het werkbezoek werd op het dak van een woning live biobased isolatiemateriaal ingeblazen: los stro, een natuurlijk restproduct uit de landbouw. De demonstratie werd verzorgd door Takkenkamp Vastgoed Verduurzamers.

“Samen met Caspar de Haan verduurzamen we de woningen van Area steeds vaker met natuurlijke materialen. We zijn enthousiast over het werken met biobased isolatiemateriaal. En ook de bewoners zullen genieten van gezonde, betaalbare woningen. Laten we er samen voor zorgen dat dit in heel Nederland de nieuwe standaard in verduurzamen wordt”, aldus Dirk van de Tillaar, adviseur Duurzaamheid Area en Armando Bronk, projectleider Caspar de Haan.

Van fabriek naar toekomst

Aansluitend bezocht Koningin Máxima de woningfabriek van Barli, waar jaarlijks meer dan duizend modulaire houten woningen worden geproduceerd. Een groeiend aantal daarvan bevat al biobased materialen, zoals natuurlijke isolatie uit houtvezel. Ook stro is een veelbelovend isolatiemateriaal voor prefab bouwen. Tijdens de rondleiding werd gesproken over de bijdrage van fabrieksmatig bouwen aan duurzame woningbouw op schaal.

Het bezoek werd afgesloten met een rondetafelgesprek, waarin boeren, bouwers, corporaties en beleidsmakers spraken over de opschaling van biobased ketens. Koningin Máxima woonde het gesprek actief bij en luisterde naar de ervaringen van de betrokken partijen.

John van der Doelen, directeur Barli: “Bij Barli kijken we altijd naar mogelijkheden om te verduurzamen en geloven ook écht in de kansen voor biobased isolatiemateriaal. Daarom onderzoeken we samen met Building Balance verschillende biobased isolatiematerialen die hier in de regio geteeld worden. Zo kunnen we samen stappen zetten en impact maken!”

Zowel woningcorporatie Area als woningbouwer Barli zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van regionale ketens voor biobased bouwen.

Commitment van Barli voor biobased isolatiemateriaal

Tijdens de borrel ondertekenden Building Balance en Barli een commitment om het gebruik van biobased isolatiemateriaal in Barli-woningen snel op te schalen. Barli streeft ernaar om in 2025 al 5% van het isolatiemateriaal in haar woningen biobased te maken, met een groei naar 100% in 2029.

Barli zet zich in voor lokaal geteeld biobased materiaal en committeert zich aan prijsontwikkelingen die de kosten in 2025 maximaal 8% hoger maakt dan traditionele materialen, met het streven om in 2029 gelijk te zijn aan traditionele isolatiekosten. Daarnaast onderzoekt Barli samen met Building Balance de mogelijkheden voor investeringen in een lokale verwerkingsindustrie in 2025.

Foto: Ontvangst van de Hare Majesteit Koningin Máxima door Norbert Schotte (Building Balance), Dirk van de Tillaar (Area) en Armando Bronk (Caspar de Haan)