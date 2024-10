Koning Willem-Alexander opende op donderdag 10 oktober Mediavaert, het Nederlandse hoofdkantoor van DPG Media in Amsterdam. De koning ging in gesprek met hoofdredacteuren en journalisten en bezocht verschillende redacties en de drukkerij. Ook sprak hij met gevluchte journalisten uit Rusland die een onderkomen hebben gevonden bij DPG Media.

Feestelijke opening

Gastheren Christian Van Thillo (Executive Chairman van DPG Media) en Erik Roddenhof (CEO DPG Media) verwelkomden de koning in het nieuwe thuis van bijna 2000 mediamakers.

Erik Roddenhof benadrukte vereerd te zijn met het bezoek van de koning omdat daarmee het belang van onafhankelijke en in vrijheid gemaakte media wordt benadrukt. Op de plek waar dagelijks nog steeds honderdduizenden kranten worden gedrukt, vertelde Roddenhof dat de journalistiek ook digitaal groeit en bloeit. ‘Vele miljoenen Nederlanders lezen, luisteren en kijken dagelijks naar ons nieuws. Meer dan ooit tevoren.’

Philippe Remarque, directeur journalistiek DPG Media, wees in zijn toespraak op de vele uitdagingen en kansen van de journalistiek in het smartphone-tijdperk. ‘Journalisten van nu moeten niet alleen compleet veranderen, zij moeten ook strijden om geloofwaardig te zijn voor een nieuwe generatie burgers. Het werk moet echt overtuigend zijn, anders maak je geen kans.’ Hij ziet dat positief: de journalistiek moet zichzelf opnieuw uitvinden, en wordt zo beter dan ze ooit is geweest.

Daarna werd door de Koning de openingshandeling in gang gezet en startte een spectaculaire videoshow op de centrale sculpturale trap in Mediavaert. Daarmee werd Mediavaert officieel geopend.

Journalistieke uitdagingen

Koning Willem-Alexander nam vervolgens de tijd om te spreken met de hoofdredacteuren van AD, NU.nl en Trouw en met verslaggevers van diverse nieuwstitels over de journalistieke uitdagingen van deze tijd, zoals digitalisering en de veiligheid van journalisten.

Omdat DPG Media onderdak biedt aan onder andere The Moscow Times en TV Rain, ging de Koning ook in gesprek met journalisten die uit Rusland zijn gevlucht.

Bezoek redacties en drukkerij

Koning Willem-Alexander kreeg een uitgebreide rondleiding, bezocht de redacties van de Volkskrant en Het Parool en maakte een kleine uitstap naar de magazines van DPG Media, zoals Margriet en Libelle. Hij schoof aan bij tekenaar Maarten Gerritsen om te zien hoe met creativiteit en vakmanschap Donald Duck tot leven wordt gebracht.

Tot slot bracht de Koning een bezoek aan de drukkerij waar elke nacht honderdduizenden kranten worden gedrukt. Vanwege de opening rolde er een speciale editie van Het Parool van de persen met op de voorpagina een foto van Koning Willem-Alexander die bij de openingshandeling van Mediavaert werd genomen – nog geen uur daarvoor genomen.

Duurzaam kantoorgebouw

Mediavaert is ontworpen met aandacht voor duurzaamheid, biodiversiteit en energieverbruik. Een belangrijke keuze in het ontwerp is het gebruik van CO₂-neutraal hout. Met een oppervlakte van ongeveer 44.000 m² is Mediavaert één van ‘s werelds grootste hout-hybride kantoorgebouwen.

Mediavaert biedt onderdak aan 25 mediamerken zoals de Volkskrant, Trouw en Het Parool, nieuwsplatform NU.nl, Libelle en Donald Duck, de studio’s van Qmusic en Joe en online merken zoals vtwonen en Tweakers.

Foto: DPG Media