Koning en staatssecretaris Van Veldhoven op werkbezoek in kader van circulaire economie

Zijne Majesteit de Koning heeft samen met staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat op woensdagmiddag 2 september een werkbezoek gebracht aan Schijvens corporate fashion in Hilvarenbeek en kringloopwinkel La Poubelle in Tilburg. Beide bezoeken stonden in het teken van het thema circulaire economie.

Een circulaire economie, ofwel kringloopeconomie, kenmerkt zich door maximaal hergebruik van grondstoffen en zo weinig mogelijk afval. De Nederlandse overheid streeft naar een volledig circulaire economie in 2050 waarin zuiniger en slimmer wordt omgegaan met grondstoffen, afval buiten het milieu wordt gehouden en de uitstoot van CO2 gereduceerd wordt.

Koning Willem-Alexander en staatssecretaris Van Veldhoven begonnen hun bezoek in Hilvarenbeek bij Schijvens corporate fashion. Dit familiebedrijf maakt sinds 1863 bedrijfskleding en startte tien jaar geleden met duurzame innovaties waarin hergebruik van grondstoffen centraal staat. Inmiddels wordt zeventig procent van de bedrijfskleding volledig circulair geproduceerd. Deze kleding bestaat voor vijftig procent uit gerecyclede bedrijfskleding en voor vijftig procent uit hergebruikt PET-plastic. Het bedrijf won in 2018 de Corporate Fashion Award Sustainability en in 2020 de Circular Award. De Koning en staatssecretaris kregen van de directie een toelichting op het bedrijfsmodel en -filosofie. Aansluitend spraken zij tijdens een rondleiding met diverse medewerkers over hun rol in het recycling- en productieproces. Na afloop was er een gesprek met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en onderwijs over diverse aspecten van de circulaire textielketen, zoals de verandering van een regulier naar een circulair productieproces, het motiveren van bedrijven om over te stappen naar duurzame (bedrijfs)kleding, milieu en wetgeving en de impact van de coronapandemie op de bedrijfsvoering.

Het tweede deel van het bezoek vond plaats bij kringloopwinkel La Poubelle in Tilburg. Het bedrijf is financieel zelfstandig en maakt deel uit van de Diamant groep, een leerwerkbedrijf voor diverse gemeenten in de provincie Noord-Brabant. Naast de verkoop van tweedehands goederen heeft La Poubelle jaarlijks circa 600 werkervaringsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en vrijwilligers. Zij sorteren, reinigen, repareren en prijzen de dagelijkse inbreng aan gebruikte goederen. Dat is gemiddeld zo’n 700 kilo per uur. De medewerkers worden begeleid door vakmensen. Ook is er een fietswerkplaats waar zogenaamde zwerffietsen worden gerepareerd en verkocht. Verder organiseert de kringloopwinkel voor haar medewerkers diverse cursussen, waaronder financiële vaardigheden.

De Koning en staatssecretaris kregen een rondleiding door de sorteerloods van de tweedehands goederen, de fietswerkplaats, de afdeling houtbewerking en de kringloopwinkel. Zij spraken met begeleiders en medewerkers over hun werkzaamheden, de sociale aspecten hiervan en de effecten van de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het bezoek werd afgesloten met een gesprek over de financiering van circulaire bedrijfsmodellen, de verbinding tussen regionale circulaire initiatieven en landelijk beleid en de combinatie van circulaire bedrijfsvoering en maatschappelijk ondernemen. Gesprekspartners waren vertegenwoordigers van onder meer Circulair Friesland en de Transitieagenda Consumptiegoederen.

Het bezoek met staatssecretaris Van Veldhoven is het negentiende in een reeks van bezoeken van de Koning met ministers en staatssecretarissen. De Koning krijgt bij deze werkbezoeken te zien hoe een belangrijk onderdeel van het beleid van de bewindspersoon uitpakt in de praktijk en gaat daarbij in gesprek met betrokkenen.

Foto: Schijvens

Uitzending SBS6: