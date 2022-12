Projectontwikkelaar KondorWessels Vastgoed (onderdeel van VolkerWessels) heeft de tender gewonnen voor de ontwikkeling van Beethoven kavel 2 aan het Beatrixpark in Amsterdam Zuidas. Het gebouwontwerp ‘Habitat Royale’, waarin de verbondenheid met de natuur centraal staat, is door de gemeente Amsterdam geselecteerd als winnend concept. Het volledig herbruikbare woongebouw van circa 15.000 m² BVO biedt een zeer aantrekkelijke, natuurinclusieve, gezonde leefomgeving voor veel verschillende mensen, planten en dieren. Zo wonen toekomstige bewoners te midden van de natuur wat vele voordelen oplevert voor hun welzijn. Een daadwerkelijke Habitat Royale. Tegelijkertijd is de term ‘Royale’ een knipoog naar koninklijk wonen in het Beatrixpark. Naar verwachting start de bouw in het derde kwartaal van 2024.

Wethouder Reinier van Dantzig (Woningbouw): “Dit plan is een mooi voorbeeld van hoe de Amsterdamse ambitie op duurzaamheid leidt tot bijzondere ontwikkelingen in de stad. Het ontwerp is innovatief en een prachtig voorbeeld van natuurinclusief bouwen. Ik kijk zeer uit naar het eindresultaat, want dit gebouw is niet alleen een aanwinst voor de Zuidas, maar ook voor de biodiversiteit.”

Nature first

Habitat Royale is in samenwerking met een integraal team van ecologen, landschapsarchitecten en ingenieurs gebaseerd op ecologische principes. Het gebouw is een ontwerp van Mecanoo, waarin ontmoeting tussen natuur en mens centraal staat. Arup is verantwoordelijk voor de integrale duurzaamheid en constructie, en is ook betrokken bij het ecologisch ontwerp. Het alzijdige gebouw brengt twee werelden samen: het ‘harde’ Beethovenplein en de ‘zachte’ natuur van het Beatrixpark. In plaats van een hard gebouw te ontwerpen waaraan natuur is toegevoegd, is het principe ‘nature first’ gehanteerd en een gebouw ontwikkeld dat landschap is. De organische en sculpturale vorming maakt dat het ontwerp zich als een gestapeld landschap inpast in de omgeving. Met de vele natuurlijke overgangen en aansluitingen per oriëntatie wordt twee keer zo veel natuur toegevoegd, dankzij het ontwerp van BOOM Landscape. Het concept is in samenwerking met Tenderboost tot stand gekomen.

Royaal wonen met de natuur

Habitat Royale biedt een grote variatie van woningtypen voor mensen in verschillende fasen van hun leven, met verschillende behoeften aan ruimte. Wat hen bindt, is hun liefde voor de natuur. De woningen kunnen worden gecombineerd, horizontaal en verticaal, wat flexibiliteit biedt voor veranderend toekomstig gebruik. Alle 94 woningen hebben een royale buitenruimte van minimaal 20 m², één van de bijzondere kwaliteiten van dit plan.

De beleving van groen draagt enorm bij aan de gezondheid van bewoners. Het groen bevindt zich overal op en in het gebouw. Op de vierde verdieping is een daktuin met healing forest, natuurbad en ontmoetingsplek, een rustige, vol begroeide plek waar je de helende werking van de natuur ervaart.

Sculptuur in de omgeving

Habitat Royale vormt naar alle zijden een verbinding met de omgeving: het park, het plein, het water, de ligweide en het lyceum. De golvende gevel geeft een gevarieerd en levendig beeld en maakt dat de plint zich naar alle richtin­gen opent, waardoor het gebouw als een sculptuur in het park staat. Kenmerkend zijn de verschillende oriëntaties, de variatie in de ruimtes rond de plint, het overhoekse meerzijdige uitzicht, de begroeiing en de dieptewerking door de verspringende niveaus.

Het gevarieerde programma in de plint is zorgvuldig geplaatst. Het kinderdagverblijf en de orangerie met expositieruimte hebben een strategische plek. De diverse functies geven karakter aan de architectuur en schaal aan het plein. Daarmee wordt een goed functionerende ‘hybride zone’ tussen private en openbare ruimte gecreëerd.

Lovend juryoordeel

De jury heeft de indiening beoordeeld met een maximale score op alle duurzaamheidscriteria namelijk: circulariteit, energie en natuurinclusiviteit. Het ontwerp heeft de minste impact op het milieu en voegt innovatieve systemen toe.

Mede dankzij Arup, Thijs de Zeeuw en Koninklijke Ginkel Groep is Habitat Royale een ‘biodivers net gain’ gebouw, dat wil zeggen dat er meer biodiversiteit wordt geleverd dan dat er ontnomen wordt. Ook is het een CO2-negatief gebouw: er wordt meer CO2 opgeslagen dan er wordt uitgestoten. Habitat Royale slaat 33% meer CO2 op dan in de materialen wordt uitgestoten tijdens de bouw. Daarnaast wekt het gebouw meer dan twee keer zo veel energie op, als het gebouw verbruikt. En er wordt een meer diver­s en verbonden landschap teruggebracht, met meer schuil-, nestel- en foerageerplekken in geïntegreerde microha­bitats. Daardoor wordt de gehele biodiversiteit en de ecologische waarde van het Beatrixpark en de Zuidas vergroot.