Koffiebranderij Peeze introduceert duurzame primeur: Composteerbare koffiefolie een feit

Ruim acht jaar geleden ontstond bij koffiebranderij Peeze de droom voor een composteerbare koffieverpakking. Een verpakking met de juiste barrière-eigenschappen om koffiebonen te beschermen tegen zuurstof en vocht én die vervolgens na het gebruik gewoon bij het groenafval kan. Dit traject vereiste een lange adem en een zoektocht naar geschikte materialen en partners. Op het MVO- Nieuwjaarscongres 18 januari j.l. was het moment eindelijk daar en heeft Peeze haar eerste koffiepak met composteerbare folie overhandigd aan Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland/De Groene Zaak.

De folie is bijzonder door de opbouw van de 3-lagen voor een optimale barrière en bestaat voor ruim 60% uit hernieuwbare grondstoffen. Het gebruik van composteerbare inkten en ventielen zorgt ervoor dat de verpakking 100% gecertificeerd is volgens de Europese norm NEN-EN 1343.

Deze primeur sluit helemaal aan bij de wereldwijde verschuiving richting een circulaire economie. Een economie waarin afval eigenlijk niet bestaat en alle grondstoffen oneindig worden hergebruikt. Al eerder introduceerde het bedrijf biobased en composteerbare koffiecups gemaakt van hernieuwbare grondstoffen zoals suikerriet en nu volgt een volledig composteerbare koffieverpakking die na gebruik bij het groenafval mag. “Het optimale is een verpakking volledig gemaakt van hernieuwbare materialen en die thuis gewoon in de achtertuin composteerbaar is. We willen echter niet blijven wachten totdat iets perfect is, juist de tussenstappen zetten iets in gang”, aldus de koffiebrander. Samen met haar partners Bio4pack, Servo Artpack en TIPA zet Peeze deze ontwikkeling voort.

De koffiebonen in composteerbare verpakking zullen naar verwachting eind februari op grotere schaal op de markt gebracht gaan worden.