Ecowende heeft met succes een onbemande drone ingezet om het mariene leven in en rond windenergiegebieden op zee in kaart te brengen. De testvlucht, uitgevoerd door de Tsjechische drone-operator Primoco in opdracht van Ecowende partners BioConsult SH en HiDef Aerial Surveying, markeert een primeur voor de Nederlandse luchtvaart: het betreft de eerste Beyond Visual Line of Sight (BVLOS)-vlucht boven volle zee.

Voor de vlucht werd de Primoco One 150 ingezet, een licht onbemand luchtvaartuig (UAV) uitgerust met speciale camera’s. De drone vertrok vanaf Den Helder Airport en vloog een vooraf vastgesteld patroon boven het gebied waar het Ecowende windpark Hollandse Kust West wordt gebouwd, zo’n 53 kilometer uit de kust van IJmuiden.

“Onze monitoringsvluchten voerden we voorheen uit met een vliegtuig dat 136 kilo CO₂ per uur uitstoot,” zegt Hermione van Zutphen, programmamanager ecologie bij Ecowende. “De Primoco One 150 UAV stoot slechts 10,86 kilo CO₂ per uur uit, al vliegt hij ongeveer de helft langzamer. Per vlucht reduceren we zo onze CO₂-uitstoot met circa 84 procent – een belangrijke stap in onze ambitie om een windpark te realiseren met minimale impact op het milieu.”

Geavanceerde technologie voor biodiversiteitsonderzoek

De drone is uitgerust met het geïntegreerde HiDef-videosysteem, waarmee beelden in zeer hoge resolutie worden vastgelegd. Dankzij deze technologie kan het mariene ecosysteem efficiënt en nauwkeurig worden gemonitord, zonder dat dieren worden verstoord.

“Door het HiDef-videosysteem te integreren in drones, zetten we een belangrijke stap in de overgang van bemande vliegtuigen naar onbemande technologie voor hoogwaardige, efficiënte dataverzameling,” aldus Christian Vlasak, Chief Engineer bij BioConsult SH.

Primeur voor luchtvaart en windsector

De dronevlucht was niet alleen een primeur voor de windsector, maar ook voor de Nederlandse luchtvaart. Conny van den Hoff, directeur van Den Helder Airport, licht toe: “Wat deze eerste vlucht bijzonder maakt, is dat het de eerste BVLOS-vlucht is die in Nederland plaatsvond in openbaar luchtruim boven zee. Bij zo’n vlucht bevindt de drone zich buiten het directe zicht van de operator. We stellen onze faciliteiten beschikbaar voor dit soort hoogtechnologische operaties en vervullen zo een pioniersrol in de ontwikkeling van dronevluchten voor offshore toepassingen.”

De operatie maakte gebruik van geavanceerde technologieën zoals vooraf geprogrammeerde vluchtpatronen, real-time monitoring en een automatische terugkeerfunctie die de drone veilig laat terugkeren naar de luchthaven bij eventuele storingen.

Een duurzamere en veiligere offshore windindustrie

De inzet van drones in plaats van bemande vliegtuigen vermindert niet alleen emissies, maar verhoogt ook de veiligheid: er is geen bemanning meer nodig voor inspectie- en surveyvluchten in offshore windparken. Van Zutphen concludeert: “Met deze succesvolle missie zetten we een belangrijke stap richting een duurzamere en veiligere offshore windindustrie.”