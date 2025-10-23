Uit de GAMMA Klusmonitor 2025* blijkt dat een ruime meerderheid (64%) van de Nederlanders hun woning wil verduurzamen. Energie- en kostenbesparing zijn de belangrijkste drijfveren, maar hoge kosten en gebrek aan kennis vormen de grootste obstakels. GAMMA helpt en inspireert doe-het-zelvers bij het nemen van energiebesparende maatregelen. De Klusmonitor peilt de houding en het klus- en verduurzamingsgedrag van Nederlandse doe-het-zelvers.

Maandelijkse kosten verlagen door verduurzaming

Energie besparen is voor de meeste mensen (60%) de belangrijkste reden om hun huis te verduurzamen, gevolgd door het verlagen van maandelijkse kosten (56%). Hoewel veel verduurzamingsmaatregelen zichzelf op termijn terugbetalen, is het opvallend dat de verwachte hoge kosten de grootste drempel vormen, 33% geeft dit aan. Ruim 1 op de 4 (27%) Nederlanders wil graag het energielabel van hun woning verbeteren, maar ze weten niet waar te beginnen. Dit laat zien dat er bij veel mensen bereidheid is om te verduurzamen, maar dat praktische kennis, handvatten of initiatieven nodig zijn om klussers op weg te helpen.

“Huizen en tuinen in Nederland bieden nog veel kansen om water, energie en kosten te besparen. Als grootste doe-het-zelf retailer willen wij klussers inspireren en ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning. Met onze duurzamere producten, klusvideo’s en duurzaamheidsadviseurs in de bouwmarkt zetten we actief in op het eenvoudig en haalbaar maken van energie- en waterbesparing voor elke doe-het-zelver.” – Perijn Hoefsloot, Director Marketing GAMMA Nederland.

Kostenbesparing per klus

Gemiddeld kunnen we veel geld besparen met het doen van kleine klusjes. Volgens de Klusmonitor staan deze maatregelen op het lijstje om aan te pakken. Per klus staat de gemiddelde besparing.**

Tochtstrips aanbrengen (32% wil dit doen). Het dichten van naden en kieren in een gemiddelde hoekwoning bespaart zo’n € 70 per jaar.

Gewone lampen vervangen door ledlampen (32%). Het vervangen van 10 halogeenlampen (20 watt) en 1 gloeilamp (40 watt) door ledlampen bespaart ongeveer € 27 per jaar.

Je huis beter isoleren (31%). Van geen naar goede isolatie in een hoekwoning kan tot € 1.600 per jaar schelen in energiekosten.

Een regenton plaatsen (28%). Een regenton kan gemiddeld 225 liter regenwater opvangen, wat bakken kraanwater bespaart voor bijvoorbeeld tuinbesproeiing.

Radiatorfolie plaatsen (20%). Met 1 m² radiatorfolie achter een radiator tegen een ongeïsoleerde buitenmuur bespaar je ongeveer 11 m³ gas, goed voor zo’n €16 per jaar. In een gemiddeld huishouden met circa 4 m² aan radiatoren in regelmatig verwarmde ruimtes levert dat een totale besparing op van ongeveer 44 m³ gas, oftewel €64 per jaar (bron: Milieu Centraal & CBS Klimaatmonitor 2023).

Een waterbesparende douchekop installeren (20%). Bespaart zo’n € 25 per persoon per jaar op warm water en energie.

Een waterbesparende kraan installeren (16%). Levert naast waterbesparing ook energiebesparing op door vermindering van het warmwaterverbruik.

Duurzamer klussen

Naast de wens om te verduurzamen is er bewustzijn over materiaalgebruik. Bijna de helft (46%) van Nederland bewaart restmateriaal voor een volgend project en 44% let op het gebruik van duurzamere klusmaterialen. Daarnaast geeft 65% aan goed om te gaan met gebruikte materialen, bijvoorbeeld door kwasten schoon te spoelen voor hergebruik. Toch beseft niet iedereen dat het uitspoelen van kwasten onder de kraan schadelijk is voor het milieu, vanwege de microplastics in verf.

Om doe-het-zelvers te voorzien onafhankelijk advies over energie- en waterbesparing, werkt GAMMA samen met kenniscentra zoals Kenniscentrum Milieu Centraal. Jelle Pothoven, expert Circulaire Economie bij Kenniscentrum Milieu Centraal, adviseert om kwasten tussen het schilderen door luchtdicht te verpakken. “Op die manier kun je kwasten meerdere keren gebruiken zonder ze schoon te hoeven maken. Ben je klaar met een kwast, laat de kwast dan drogen en gooi hem weg bij het restafval. Zo voorkom je verontreiniging van het water.”

De resultaten uit de Klusmonitor laten zien dat er nog veel kansen liggen om doe-het-zelvers te ondersteunen bij duurzamer klussen. GAMMA helpt doe-het-zelvers concreet op weg om hun huis te verduurzamen, door praktische ondersteuning te bieden bij het nemen van energiebesparende maatregelen om zo drempels en obstakels te verlagen.

*In opdracht van GAMMA heeft Motivaction in maart 2025 een onderzoek uitgevoerd naar motivaties, drempels en kansen op het gebied van duurzamer klussen, onder 1.014 respondenten in de leeftijd van 25 t/m 65 jaar die weleens bouwmarkten en/of doe-het-zelfzaken bezoeken. Het onderzoek is representatief voor de kenmerken geslacht, leeftijd, opleiding, regio en leefstijl (Mentality).

**Bron: Milieu Centraal