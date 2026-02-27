Met een symbolische starthandeling is gisteren de bouw officieel van start gegaan van het bijzondere houtskeletbouwproject aan de Dorpstraat in Brunssum. Een mijlpaal voor alle betrokken partners en een belangrijk moment voor de toekomstige bewoners.

Wethouder Jaimy van Dijk van de Gemeente Brunssum en Femke Overbeek, Directeur Gebiedsontwikkeling Wonen Limburg, zaagden samen een boomstam door als symbolische aftrap van het project. Aansluitend sloegen zij samen met Frank Dijkhuis, Directeur van Smeets Bouw, een nagel in de stam. Deze handeling staat symbool voor de hechte samenwerking met Binderholz group, onze Oostenrijkse partner die de houten hoofddraagconstructie levert.

Uniek 8-laags houtbouwproject

Het project aan de Dorpstraat onderscheidt zich door zijn innovatieve bouwmethode. Het betreft een 8-laags gebouw waarvan de hoofddraagconstructie volledig uit hout bestaat – een bijzondere prestatie binnen de Nederlandse woningbouw.

Tijdens de korte toespraken blikten Jaimy van Dijk, Femke Overbeek, Frank Dijkhuis en architect Mathieu Bruls terug op de gezamenlijke voorbereiding, het intensieve ontwerpproces en het unieke karakter van het gebouw.

Frank Dijkhuis:“Dit houtbouwproject in Brunssum is bijzonder omdat het een 8-laags gebouw wordt waarvan de hoofddraagconstructie van hout is. Voor ons als bouwers is hout het mooiste materiaal om mee te bouwen, omdat alle bouwers ooit begonnen zijn met timmeren.”

Samenwerking als fundament

Naast de innovatieve bouwmethode is dit project vooral een voorbeeld van sterke samenwerking. In nauwe afstemming met Gemeente Brunssum, Wonen Limburg, Binderholz group, Machiels Building Solutions en Architect Mathieu Bruls werken we samen aan een duurzame, toekomstbestendige woonplek.

Met de officiële start van de bouw zetten we gezamenlijk de volgende stap in de realisatie van een project waar we trots op zijn, en dat straks een prachtige nieuwe woonomgeving biedt aan haar bewoners.