KLM brengt klimaatdoelstellingen verder in lijn met VN-Klimaatakkoord van Parijs

Vandaag kondigt KLM, samen met Air France-KLM en Air France aan dat ze haar doelstellingen voor verlaging van CO 2 -uitstoot in lijn brengt met het VN-Klimaatakkoord van Parijs. Dit akkoord heeft als doel opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2°C boven het pre-industriële niveau om zo de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. “Zeer recent hebben luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM, zich al in IATA-verband gecommitteerd aan Net Zero in 2050. Dit is een ander, belangrijk aspect van het Parijsakkoord. Nu zetten we gezamenlijk met de gehele Air France-KLM groep een volgende, cruciale stap. We committeren ons aan het CO 2 -reductietraject dat SBTi speciaal voor de luchtvaartsector heeft ontwikkeld. Hiermee brengen we onze doelstellingen verder in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs”, zegt Pieter Elbers, president-directeur van KLM.

Air France-KLM, Air France en KLM hebben elk een toezeggingsbrief ondertekend waarin de groep verklaart samen te werken met het Science Based Targets initiatief (SBTi). Op basis van wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen om CO 2 -uitstoot te verminderen, wordt in overleg een bijbehorend traject vastgesteld en gevalideerd. Elbers: “De aarde heeft duidelijke grenzen voor de manier waarop we onze hulpbronnen gebruiken en hoeveel uitstoot we genereren. We hebben de laatste jaren op nationaal, Europees en wereldwijd verband hard gewerkt als het gaat om afspraken, samenwerking en innovatie. Door het SBTi te gebruiken, kunnen we onze CO 2 -uitstoot op een transparante manier stapje voor stapje verder afbouwen. Onder andere vlootvernieuwing, Sustainable Aviation Fuel (SAF) en verdere operationele innovatie en efficiëntie gaan ons in staat stellen om de doelen daadwerkelijk te behalen.” (zie ook de bijlage “KLM’s pad naar de klimaatdoelstellingen van Parijs”)

Fly Responsibly

In 2019 introduceerde KLM haar duurzaamheidsinitiatief Fly Responsibly, waarmee KLM transformeert naar een duurzamere luchtvaartmaatschappij. Naast vlootvernieuwing is de opschaling van de productie en gebruik van SAF de hoeksteen van KLM’s aanpak. Er is samenwerking nodig en ondersteunend beleid om tot een eerlijk speelveld te komen waarop SAF de standaard wordt. Elbers: “Een ambitieus klimaatbeleid valt of staat bij goede samenwerking met partijen uit onze sector, kennisinstellingen en overheden. Met elkaar moeten we komen tot goede afspraken die de energietransitie echt ondersteunen.”

Ondanks de grote impact van COVID-19 is duurzaamheid een topprioriteit van KLM gebleven. In 2021 voegde KLM de eerste van 25 nieuwe Embraer 195-E2-vliegtuigen toe aan de vloot. Dit vliegtuig stoot 31% minder CO 2 per passagier uit in vergelijking met zijn voorganger. Verder nam KLM onder andere deel aan trials met duurzaam taxiën en voerde zij de eerste commerciële vlucht ter wereld uit die deels was bijgetankt met synthetische kerosine.

Hoe werkt het Science Based Targets initatief?