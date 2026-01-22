Bij de jaarlijkse uitreiking van The Aviation Challenge Awards in Kopenhagen hebben KLM en KLM Cityhopper meerdere awards gewonnen. Deze challenge daagt luchtvaartmaatschappijen wereldwijd uit om hun reguliere operaties met zo min mogelijk impact op het milieu uit te voeren, en tegelijkertijd innovatieve oplossingen te testen die bijdragen aan de verduurzaming van de luchtvaart. Dit jaar namen 22 luchtvaartmaatschappijen deel.

De vlucht naar Nairobi waarmee KLM deelnam aan The Aviation Challenge realiseerde met 35g CO₂/RTK de laagste CO2-uitstoot ooit. Dit door volledig op SAF te vliegen en met een aantal operationele aanpassingen. Hiermee won KLM een Special Recognition. Ook ontving KLM een Special Recognition voor het delen van kennis met Kenya Airways.

Daarnaast ontving KLM een award voor de Best Showcase Flight met de video Intern On A Mission, voor het inspirerende beeld dat KLM gaf van de vlucht naar Rome met een Airbus 321N.

Tot slot heeft KLM Cityhopper (KLC) de prestigieuze titel Pioneer of the Year-award in de wacht gesleept voor hun 100% SAF-ticketproject dat in 2025 gedraaid heeft op de routes Amsterdam – London City Airport en Amsterdam – Hamburg. KLC verhoogde op de twee testroutes het SAF-percentage tijdelijk naar 100 procent. De extra SAF-bijdrage ging volledig naar de aankoop van SAF. Op deze manier onderzocht KLC de bereidwilligheid van passagiers om extra te betalen voor SAF als dit standaard in het ticket inbegrepen is.

Over The Aviation Challenge

In het kader van The Aviation Challenge zijn in de periode van 26 september t/m 26 oktober meer dan tachtig vluchten uitgevoerd. Tijdens deze vluchten testen luchtvaartmaatschappijen in de praktijk operationele verbeteringen en innovatieve oplossingen die bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot van de luchtvaart. Voorbeelden zijn routeoptimalisatie, innovatieve onderhoudsmaatregelen, gewichtsbesparingen en de inzet van SAF.

Gemiddeld realiseerden deze vluchten een 13,5 procent lagere CO2-uitstoot dan de reguliere operaties van de deelnemende maatschappijen en lagen de emissies twaalf procent onder het sectorgemiddelde.

KLM erkent haar impact op het milieu en klimaat en ziet dat er grenzen zijn aan wat onze planeet aankan. Actie is nodig om binnen deze grenzen te blijven opereren. Door diverse innovaties tijdens de vliegoperatie en aan boord te testen, kijkt KLM wat deze opleveren, met als doel om ze op te schalen en standaard te implementeren.