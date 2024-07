Na een succesvolle editie in Nieuwegein in 2023, organiseren non-profitorganisatie Solidaridad en klimorganisatie Mountain Network op 2 november voor het eerst een klimmarathon tegen klimaatarmoede in Amsterdam. Deelnemers van de marathon krijgen de unieke kans om 12 uur lang te klimmen en daarmee geld op te halen voor kleine koffie-, thee-, cacao- en katoenboeren die voor extreme klimaatuitdagingen staan. Met de donaties helpt Solidaridad boeren wereldwijd met het implementeren van slimme klimaatoplossingen. Voor een zo groot mogelijke impact wordt er ook in Nieuwegein en Arnhem geklommen. In totaal kunnen 160 klimmers aan het evenement meedoen.

‘Zij een extreme uitdaging, wij een extreme uitdaging’

Kleine boeren aan het begin van de productieketen staan voor extreme klimaatuitdagingen: droogte, hevige regenval, plagen en ziektes. Hun oogst is daardoor erg onvoorspelbaar, met extreme armoede en een onzekere toekomst als gevolg. Een situatie die om actie schreeuwt, vindt Maurice Boeschoten, projectleider van Klimmen tegen Klimaatarmoede bij Solidaridad. “Er zijn oplossingen: we kunnen samen met boeren bomen planten, CO2 vastleggen en overstappen naar klimaatbestendige landbouw. Maar daar is geld voor nodig. Daarom hebben we de Extreem Solidaridad klimmarathon in het leven geroepen,” aldus Boeschoten. Onder het motto ‘zij een extreme uitdaging, wij een extreme uitdaging’ is vorig jaar dankzij 60 klimmers in Nieuwegein €25.753 opgehaald voor kleine boeren. Dit jaar pakt Solidaridad het nog groter aan, met als doel om €100.000 op te halen met 160 klimmers in Mountain Network Amsterdam, Nieuwegein en Arnhem.

Directe impact door elke donatie

Deelnemers van de klimmarathon laten zich sponsoren en halen in een team zo veel mogelijk sponsorgeld op voor kleine boeren. Gevorderde klimmers als Aukje van Weert (bondscoach van de Nederlandse sportklimbond) gaan de uitdaging aan, maar ook beginners zijn welkom. Voor hen is er een klimworkshop en korting op het klimvaardigheidsbewijs. Boeschoten: “De klimmarathon is voor iedereen die zich zorgen maakt over de toekomst van de makers van hun koffie, kleding en chocola. Elke donatie maakt directe impact voor de makers aan het begin van de keten.” Zo plant een boer in Colombia voor €5 al twee schaduwbomen, wat zorgt voor meer biodiversiteit en CO2-opslag. En voor €25 neemt een boer in Kenia deel aan een opleiding in goede landbouwpraktijken, bijvoorbeeld over hoe je je eigen bio-mest maakt. Dat is goedkoper voor de boer en beter voor de grond.

Aanmelden voor Klimmen tegen Klimaatarmoede Amsterdam kan via www.solidaridad.nl/klim.

Foto: Klimmen tegen Klimaatarmoede 2023 in Nieuwegein. Foto: Irina Raiu