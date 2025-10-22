Op woensdag 21 oktober organiseerde een coalitie van organisaties (waaronder Urgenda, Oxfam Novib en Caring Doctors), wetenschappers en experts een klimaatpersconferentie in Den Haag.

Nederland staat aan de vooravond van de verkiezingen. Terwijl de politieke partijen debatteren over de toekomst, voltrekt zich de grootste existentiële bedreiging van onze samenleving: de planetaire crisis. Klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en een falend voedselsysteem zijn niet slechts ecologische problemen – het zijn directe bedreigingen voor onze gezondheid, ons welzijn en onze voedselzekerheid en kunnen een steeds groter gevaar zijn voor toekomstige generaties.

De initiatiefnemers van de klimaatpersconferentie pakten deze rol, omdat de landelijke overheid deze niet pakt. De klimaatcrisis verdient, net als voorheen de coronacrisis, periodieke persconferenties waarin de voortgang van klimaatbeleid en klimaatverandering worden gedeeld met de samenleving. Het is cruciaal dat burgers, bedrijven en overheden begrijpen wat er werkelijk op zowel korte, maar zeker op lange termijn, op het spel staat.

Sprekers waren:

Gerrit Hiemstra – meteoroloog, over de toename van weersextremen in Nederland en daarbuiten.

Jan Rotmans – transitiewetenschapper, over de maatschappelijke gevolgen en noodzakelijke systeemverandering.

Leon Simons – klimaatexpert, over de impact van temperatuurstijging en het kantelpunt waar we gevaarlijk dichtbij staan.

Sander Turnhout – ecoloog over de impact van klimaat op onze natuur en leefomgeving.

Marga Witteman – Urgenda expert voedselsystemen, over de rol van landbouw en voeding in zowel oorzaak als oplossing.

Patrick Deckers – arts en voorzitter Caring Doctors, over de relatie tussen de planetaire crisis en onze gezondheid.

Dennis van Berkel – Urgenda klimaatjurist over de juridische verantwoordelijkheid van overheden.

Hilde Stroot – Oxfam Novib over klimaatsolidariteit als gevolg van een opwarmende aarde.

Mei Nelissen -Onderzoeker paleoklimatologie/oceanografie NIOZ over vervuiling, dode zones en vermesting van oceanen.

Bekijk de stream van de Klimaat persconferentie