Klimaatfonds Nederland en Calcit Zeeland hebben een Corporate Power Purchase Agreement (CPPA) gesloten voor de afname van duurzaam opgewekte elektriciteit van Zonnepark Beuningen. Hiermee verzekert Calcit zich meerjarig van groene elektriciteit voor de nieuwe productievestiging in Terneuzen en zet zij een belangrijke stap om haar gehele productieproces te verduurzamen. Zonnepark Beuningen is nieuw gebouwd en bestaat uit meer dan 17.000 zonnepanelen. Ieder jaar zal het zonnepark zo’n 14.780 Megawattuur aan duurzame elektriciteit opwekken.

Calcit

Calcit Zeeland B.V. is een toonaangevende producent van calciumcarbonaat op de Europese markt. Calcit levert een breed scala aan producten voor de papier, verf, kunststoffen, glasfabricage, farmacie, landbouw, ecologie en de bouwsector. Met de geheel nieuwe productievestiging in Terneuzen, gelegen aan rivier de Schelde, heeft Calcit uitstekende logistieke verbindingen met het Europese achterland, de Britse eilanden en Scandinavie. Calcit zet door de samenwerking met Klimaatfonds Nederland een stap richting het verduurzamen van haar productieproces.

Klimaatfonds Nederland

Klimaatfonds Nederland is een gespecialiseerd investeringsplatform dat zich richt op het initiëren, financieren, realiseren en beheren van duurzame energievoorzieningen in Nederland. Wij voegen waarde toe in de hele keten, van projectontwikkelaars tot eindgebruikers. Sinds de oprichting in 2018 heeft Klimaatfonds Nederland meer dan 260 MWp aan zonneparken operationeel, in aanbouw of in financiering.

“Klimaatfonds Nederland is marktleider als het gaat om het direct verkopen van door zon opgewekte elektriciteit aan bedrijven middels zon-gerelateerde CPPA’s. Wij zijn erg blij dat we een virtuele CPPA met Calcit aan het portfolio mogen toevoegen.” aldus Rutger Prins van Klimaatfonds Nederland. “Wij zien steeds meer vraag van bedrijven naar duurzame elektriciteit van één zonnepark en wij zijn erg gemotiveerd om dat mede mogelijk te maken. Klimaatfonds Nederland heeft een grote pipeline aan zonneparken die de komende twaalf maanden gebouwd worden. Voor een deel van de zonneparken hebben wij al off-takers gecontracteerd of zijn we in gesprek, maar er zijn op dit moment nog volop mogelijkheden voor off-takers.”

Corporate PPA

Naast de volatiliteit en prijzen op de elektriciteitsmarkt, beweegt de noodzaak om te verduurzamen veel bedrijven ertoe om te zoeken naar een duurzame oplossing. Niet alleen duurzaam qua energie, maar ook zeker qua prijsstabiliteit. Middels een zogenaamde Corporate Power Purchase Agreement, kan een bedrijf duurzame elektriciteit rechtstreeks afnemen van een specifiek zonnepark. In de huidige marktomstandigheden een win-winsituatie voor zowel de afnemer als de producent, omdat de afnemer op lange termijn zekerheid verkrijgt op een deel van zijn elektriciteitskosten. De producent is verzekerd van stabiele inkomsten op de lange termijn én er kan additionele groene elektriciteit op de markt gebracht worden.