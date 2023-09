Op vrijdag 22 september 2023 werd de bouw van het zonnepark Attero Wijster officieel afgetrapt. Dit ambitieuze project komt tot stand dankzij de samenwerking tussen afvalverwerkingsbedrijf Attero en GroenLeven, twee prominente spelers op het gebied van duurzaamheid en hernieuwbare energie. Het eerste paneel werd symbolisch geplaatst door Henk Jumelet, gedeputeerde van Klimaat, Energie, en Sport van Provincie Drenthe, Paul Ganzeboom, CEO van Attero en Peter Paul Weeda, CEO van GroenLeven.

Het zonnepaneel is de eerste van ruim 56.000 panelen die, na aansluiting, bijna 10.000 huishoudens van groene energie zullen voorzien. Het toekomstige zonnepark aan de zuidwestzijde van de voormalige stortplaats in Wijster, ook bekend als de VAM-berg, zal met 35 hectare en 31 megawatt een grote bijdrage leveren aan de energietransitie en provincie Drenthe dichter bij haar klimaatdoelstellingen brengen.

Henk Jumelet, Gedeputeerde van Klimaat, Energie en Sport van Provincie Drenthe: “Mooi dat er op de VAM-berg zo veel dingen samenkomen: wandel- en fietsroutes, topsport in de vorm van het EK wielrennen én de aanleg van een zonnepark. We vinden het belangrijk dat een zonnepark op een logische plek komt. Het Energie Transitie Park in Wijster is een mooi voorbeeld. Een zonnepark past goed bij het industriële karakter van dit terrein waar onder andere groen gas gemaakt wordt en reststromen opnieuw gebruikt worden. Met dit zonnepark wordt een grote bijdrage geleverd aan de energietransitie in Drenthe.”

Attero en GroenLeven werken samen aan de realisatie van Zonnepark Attero Wijster, waarbij ze hun expertise bundelen om de energietransitie te versnellen. Het initiatief om het zonnepark te realiseren, weerspiegelt de toewijding van beide partijen aan een groenere toekomst voor Nederland. Paul Ganzeboom, CEO Attero: “Dit project past perfect in de filosofie van hoe wij stortlocaties willen doorontwikkelen tot plaatsen waar de productie van hernieuwbare energie, recreatie en de recycling van bouwstoffen in harmonie met de omgeving een plek krijgen. Het zonnepark hebben we goed in proberen te passen in de omgeving, door het zonnepark te bouwen aan de kant van onze bedrijfsactiviteiten, terwijl omwonenden uitzicht hebben op de recreatieve en natuurkant van de VAM-berg.”

Multifunctioneel ruimtegebruik

De VAM-berg, gelegen op het terrein van de Attero-stortplaats, biedt uitstekende mogelijkheden voor de ontwikkeling van zonneparken. Aangezien de afgesloten delen van stortplaatsen niet geschikt zijn voor agrarisch gebruik, lenen ze zich perfect voor alternatieve doeleinden zoals recreatie en duurzame energieopwekking. Peter Paul Weeda, CEO van GroenLeven, benadrukt het belang van dit zonnepark als een belangrijke stap in de overgang naar schone, hernieuwbare energie. “Door deze innovatieve benutting van de beschikbare ruimte past het project naadloos in de visie van GroenLeven. Een deel van de berg wordt al op een fantastische manier gebruikt als fietsroute en met de toevoeging van duurzaam opgewekte elektriciteit uit het zonnepark wordt aan deze locatie nog een extra maatschappelijke functie toegevoegd.”