Total Care, moederorganisatie van CSU, Tzorg en Zizo, is de eerste schoonmaak- en thuiszorgorganisatie in Nederland waarvan de net zero-doelen officieel zijn goedgekeurd door het Science Based Targets initiative (SBTi). Dit betekent dat de emissiereductiedoelstellingen van Total Care wetenschappelijk zijn onderbouwd, in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. Met deze mijlpaal wil Total Care branchegenoten inspireren om ook deze belangrijke stap te zetten.

Doelgericht duurzamer werken

In april 2023 ondertekende Total Care als eerste in de branche het Klimaatakkoord. De emissiereductiedoelstellingen die het bedrijf in dat kader opstelde, zijn inmiddels goedgekeurd door het SBTi. Het SBTi is een wereldwijde klimaatorganisatie die wordt ondersteund door de Verenigde Naties en diverse NGO’s.

Total Care streeft naar netto nul-broeikasgasuitstoot in de volledige waardeketen in 2040, tien jaar eerder dan het Klimaatakkoord vereist.

In 2030 wil Total Care zijn directe uitstoot én indirecte uitstoot in de keten met 42 procent verminderen ten opzichte van 2023.

In 2040 moet de totale uitstoot met 90 procent zijn gedaald, ten opzichte van 2023.

De goedkeuring door SBTi onderstreept dat Total Care doelgericht werkt aan duurzaamheid. “De goedkeuring door SBTi is voor ons een belangrijke mijlpaal. Het bevestigt dat we op het juiste pad zitten – met wetenschappelijk onderbouwde doelen die daadwerkelijk klimaatverandering tegengaan. Maar we weten ook: we kunnen dit niet alleen. Samen met onze medewerkers, klanten en leveranciers blijven we werken aan een schonere, groenere en socialere toekomst,” zegt Niels van Geenhuizen, Manager Duurzaamheid. “We zien de urgente uitdagingen en de enige weg vooruit is de duurzame weg, en die moeten we snel vervolgen. Onze sector raakt iedereen in de maatschappij, en wij voelen de verantwoordelijkheid om een gidsrol te vervullen en anderen te inspireren om nú in actie te komen. Daarbij willen we de duurzame transitie zo inclusief mogelijk maken, wat inhoudt dat we duurzame maatregelen – bijvoorbeeld voor mobiliteit – zo toegankelijk mogelijk maken voor al onze medewerkers.”

Duurzaam innoveren, samen met leveranciers

Total Care heeft een eigen Green & Social Impact Dashboard ontwikkeld om de ecologische én sociale impact te meten, van klantlocatie tot aan de bestuurskamer. Die data vormen de basis om dagelijks te sturen op duurzame voortgang.

Zo blijkt uit het dashboard dat 34 procent van de totale CO₂-uitstoot wordt veroorzaakt door gebruik van middelen en materialen. Samen met leveranciers investeert Total Care in duurzame oplossingen, zoals de inzet van de Gloovy Ecogloves (duurzame circulaire handschoenen), groene vuilniszakken van 100 procent gerecycled plastic en de circulaire Greenspeed Element-microvezeldoek. Ook gebeurt schoonmaak zoveel mogelijk chemievrij met ozonwater en met de BubbleFlush, een ultrasoon toiletreinigingssysteem.

Nog eens een derde (34%) van de CO₂-uitstoot bij Total Care wordt veroorzaakt door het woon-werkverkeer van 30.000 collega’s. Door elektrificatie van het wagenpark en efficiëntere personeelsplanning werken schoonmaakmedewerkers idealiter op fietsafstand van hun woonadres en zo veel mogelijk overdag. Zo wil Total Care het aantal reisbewegingen beperken en fietsgebruik stimuleren.

Oproep aan de branche

Total Care erkent het belang van blijvende inzet voor de klimaatdoelen, juist nu geopolitieke spanningen en veranderende regelgeving wereldwijd zorgen voor terugtrekkende bewegingen bij veel bedrijven en organisaties. De meest recente inzichten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) – door de Verenigde Naties bestempeld als een ‘code rood voor de mensheid’ – maken duidelijk dat het nog steeds mogelijk is om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C, mits er snel en adequaat wordt gehandeld.

“Juist in deze uitdagende tijden willen wij als Total Care een voortrekkersrol blijven vervullen binnen de schoonmaak- en thuiszorgbranche. De validatie door het SBTi sterkt ons in de overtuiging dat het wél mogelijk is om de net zero-doelstellingen te behalen. We nodigen onze branchegenoten en partners uit om samen met ons deze verantwoordelijkheid te nemen en het verschil te maken. Doen jullie mee?”, roept van Geenhuizen op.

Foto: In april 2023 ondertekenden diverse CEO’s waaronder die van Total Care het Klimaatakkoord.