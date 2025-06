Het aantal kinderen dat wereldwijd slachtoffer is van kinderarbeid, is gedaald. Dat blijkt uit het nieuwe rapport Child Labour: Global Estimates 2024, trends and the road forward, gepubliceerd door UNICEF en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).

Cijfers

De meest recente gegevens laten een totale afname van meer dan 20 miljoen kinderen in arbeid zien sinds 2020, waarmee een alarmerende piek van kinderarbeid tussen 2016 en 2020 ongedaan is gemaakt.

Toch is er weinig reden tot feest: nog altijd werkten in 2024 maar liefst 138 miljoen kinderen, waarvan 54 miljoen werkten onder gevaarlijke omstandigheden die hun gezondheid, ontwikkeling en veiligheid in gevaar brengen. Het afgesproken doel om kinderarbeid in 2025 uit te bannen, wordt niet gehaald.

Volgens het rapport komt kinderarbeid het vaakst voor in de landbouw: 61% van alle getroffen kinderen werkt op boerderijen of op het land, vaak onder gevaarlijke omstandigheden. Daarna volgen huishoudelijke en informele diensten (27%) en industriële sectoren zoals mijnbouw en fabriekswerk (13%).

In Sub-Sahara Afrika is de situatie het ernstigst. Daar werken maar liefst 87 miljoen kinderen in kinderarbeid – bijna tweederde van het wereldwijde totaal. In Azië en de Pacifische regio is het aantal kinderen in kinderarbeid gedaald van 49 naar 28 miljoen. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied bleef de afname steken op slechts één miljoen.

Oplossingen

“De daling die we nu zien, is geen toeval”, zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. “We weten dat de oplossing ligt in uitgebreide sociale bescherming, gratis en kwalitatief goed onderwijs, betere bescherming van kinderen in wetgeving en betere toegang tot fatsoenlijk werk voor volwassenen. Dit is het resultaat van doelgerichte maatregelen en investeringen daarin. Maar die vooruitgang staat onder druk door wereldwijde bezuinigingen. Als we kinderarbeid écht willen uitbannen, moeten we blijven investeren – structureel en op grote schaal – in kinderen en hun gezinnen.”

Vooruitgang te traag

Sinds 2000 is het aantal kinderen in kinderarbeid wereldwijd bijna gehalveerd: van 246 miljoen naar 138 miljoen. Maar de afname gaat te langzaam. Om het VN-doel – het volledig uitbannen van kinderarbeid in 2025 – alsnog te halen, zou het tempo elf keer zo hoog moeten liggen.